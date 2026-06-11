Piden a ICE no aprovecharse del Mundial y no realizar redadas contra migrantes

La organización no gubernamental (ONG) ha instado a los principales patrocinadores de la FIFA a utilizar su influencia económica y mediática para exigir al gobierno de Estados Unidos una "tregua" en los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el desarrollo del torneo.

El objetivo primordial es garantizar que todos los aficionados, independientemente de su estatus migratorio, puedan vivir y transitar por las ciudades anfitrionas sin el temor constante a sufrir detenciones o deportaciones.

A través de este discurso, la HRW enfatiza en que las corporaciones multinacionales que financian el Mundial tienen una responsabilidad ética.

De acuerdo a la organización, las marcas patrocinadoras incurren en una contradicción al lucrar con un evento que vende un mensaje de unidad global, diversidad y hermandad, mientras en las calles de uno de los principales países anfitriones se mantienen políticas de persecución contra comunidades migrantes. El llamado busca que estos gigantes comerciales emitan declaraciones conjuntas y ejerzan presión diplomática sobre la administración estadounidense para suspender las redadas de ICE, al menos durante el mes que dura el torneo de futbol.

Zonas seguras para la afición migrante

Estados Unidos, que comparte la sede del Mundial 2026 con México y Canadá, alberga a millones de personas que habitan en el país sin documentos legales.

La propuesta de una "tregua migratoria" es el buscar establecer zonas seguras, particularmente en los alrededores de los estadios mundialistas, los Fan Fest oficiales, aeropuertos y principales sistemas de transporte público. Activistas señalan que la presencia de agentes migratorios en un entorno festivo no solo arruina el espíritu deportivo, sino que aumenta el riesgo de discriminación racial y violaciones a los derechos humanos contra la afición latina y de otras minorías.

Hasta el momento, ni el presidente de la FIFA ni sus principales socios comerciales han emitido una respuesta oficial a la solicitud de Human Rights Watch. No obstante, en un contexto donde el torneo apenas arranca, la iniciativa ya resuena con fuerza en foros internacionales.

NG