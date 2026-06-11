Jueves, 11 de Junio 2026

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Irán desmiente a Trump; aún no tiene una "conclusión final" sobre un acuerdo con EU

El portavoz Ismail Bagaei acusó al presidente de EU de difundir "especulaciones" respecto al conflicto

Por: EFE

Aunque Irán reconoció que sí existe un texto preliminar, aún no está terminado. EFE/A. Schwartz

Aunque Irán reconoció que sí existe un texto preliminar, aún no está terminado. EFE/A. Schwartz

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, aseguró que Teherán todavía no ha alcanzado ninguna "conclusión final" con respecto a un acuerdo con EU, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo haber conseguido un "gran" pacto entre ambos países.

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En declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, Bagaei afirmó que "la mayoría del texto estaba finalizado" pero que la Casa Blanca no dejó de "cambiar sus posicionamientos" con respecto a las negociaciones.

Además, el portavoz iraní recordó que la República Islámica no está dispuesta a ceder en sus "líneas rojas".

¿Qué dijo Donald Trump sobre el supuesto "acuerdo" que alcanzó con Irán?

Estas declaraciones llegan después de que Trump anunciara haber llegado a un "gran acuerdo" con Irán e incluso apuntara a que el pacto se podría firmar en Europa.

     

"Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán. Ahora queda pendiente la formalización de los documentos, lo cual debería completarse en los próximos días, y probablemente se lleve a cabo una firma, tal vez, en Europa", declaró.

Bagaei describió estas afirmaciones como meras "especulaciones".

     

Antes del anuncio de Trump, el presidente estadounidense también había adelantado que iba a cancelar los nuevos ataques contra la República Islámica que había previsto inicialmente gracias a supuestos avances en las conversaciones de paz.

Según declaraciones de fuentes iraníes a la agencia de noticias Fars, Irán también negó haber firmado ningún documento ni memorándum de entendimiento con Estados Unidos.

JM

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