Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, llamaron a la paz y a la unión nacional, a la par que aseguraron estar "firmes" y serenos" en un mensaje publicado este sábado, dos días después de su audiencia de juicio en Nueva York; este es el primer mensaje del derrocado presidente de Venezuela desde que fue capturado en Caracas en enero pasado.

¿Qué dice el primer mensaje de Nicolás Maduro tras su captura en EU?

Nicolás Maduro y Cilia Flores reaparecieron este sábado 28 de marzo del 2026 en sus cuentas oficiales de X y Telegram con un llamado especial para Venezuela que pronto llamó la atención a nivel global:

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto", se lee en el post.

En el texto, aseguraron estar "bien, firmes, serenos y en oración permanente" y agradecieron el apoyo recibido a través de mensajes y cartas durante su encarcelamiento.

También agradecieron a la población venezolana por "tanta fortaleza, tanta valentía y tanta solidaridad" y reconocieron la capacidad para mantener la unidad dentro del país.

¿Por qué el mensaje de Nicolás Maduro es tan importante?

Esta es la primera publicación firmada por Maduro y Flores publicada en redes sociales desde su captura el pasado 3 de enero, durante el ataque militar de Estados Unidos en Caracas.

Hasta ahora, el hijo del mandatario depuesto, el diputado Nicolás Maduro Guerra, había divulgado mensajes de oración de su padre y había asegurado que estaba "muy bien" y con "mucho ánimo".

El mensaje de este sábado se publica dos días después de la comparecencia de Maduro y Flores ante un tribunal en Nueva York, donde el jueves un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos.

¿De qué acusan a Nicolás Maduro y Cilia Flores en EU?

Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos en Estados Unidos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Cilia Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

El día de la audiencia de juicio coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y retomar la presencia diplomática en la capital.

JM

