Lunes, 30 de Marzo 2026

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Trump comparte VIDEO de ataque militar en medio de tensiones con Irán

El clip difundido por el presidente de EU muestra una toma panorámica de explosión masiva, sin mayores datos

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco

A pesar de la desaprobación, Donald Trump se mantiene firme en su estrategia contra Irán. AP/M. Schiefelbein

A pesar de la desaprobación, Donald Trump se mantiene firme en su estrategia contra Irán. AP/M. Schiefelbein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este lunes 30 de marzo del 2026 un video de un ataque militar masivo sin mencionar ubicación o fecha, en medio de tensiones y amenazas contra Irán en la quinta semana de la guerra.

¿Qué se ve en el intrigante video difundido por Donald Trump?

En su cuenta oficial de Truth Social, Donald Trump difundió un video de 32 segundos donde se observa una toma panorámica de explosión masiva, sin acompañar las imágenes con información, ubicación o fecha del hecho.

Captura del video difundido por Donald Trump este 30 de marzo del 2026. ESPECIAL/Truth Social
Captura del video difundido por Donald Trump este 30 de marzo del 2026. ESPECIAL/Truth Social

El video también fue difundido por medios de la región que aseguran que existen reportes de explosiones masivas en Isfahán, una de las ciudades más pobladas de Irán, ubicadas en el centro del país.

Desde hace dos días se reportaron ataques de misiles sobre esta zona por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel.

Trump plantea que podría tomar instalación petrolera de Irán

Este lunes, Trump advirtió con posibles ataques a infraestructuras claves de la nación islámica como centrales eléctricas, si no se alcanza pronto un acuerdo y el estrecho de Ormuz no se reabre al tráfico internacional.

JM

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