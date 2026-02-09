En Perú, la multa por trasladar a dos personas en una motocicleta vuelve a estar en vigencia, aunque con una aclaración clave: la Policía Nacional del Perú no sancionará automáticamente cuando uno de los ocupantes sea menor de edad. Así lo explicó el general Humberto Alvarado, jefe de la División de Tránsito, al precisar cómo se aplicará esta medida, cuyas multas pueden ir desde los S/ 660 (196.72 dólares) hasta los S/ mil 320 (393.44 dólares).

Luego de una etapa inicial de orientación y sensibilización, conocida como “marcha blanca”, la PNP ya inició operativos formales para fiscalizar esta infracción. No obstante, el general Alvarado indicó que, en el caso de menores plenamente identificados, los agentes evaluarán cada situación con criterio y no de manera rígida.

Según detalló, se considerará si el traslado responde a actividades cotidianas y legítimas, como paseos recreativos propios del verano o desplazamientos vinculados al ámbito escolar. La norma —remarcó— está dirigida principalmente a frenar el uso de motocicletas para cometer delitos o evadir a la policía durante persecuciones, y no a perjudicar a familias que utilizan este medio como transporte diario.

Por ello, la PNP aplicará un enfoque policial, social y humano cuando el acompañante sea un menor, evitando sanciones injustificadas a quienes no representan un riesgo para la seguridad ciudadana.

Distinta es la situación cuando se trata de dos adultos. En ese caso, la prohibición es clara y no admite excepciones. No importa si son familiares, parejas o esposos: si ambos tienen más de 18 años, se incurre en la infracción M41.

Respecto a los vehículos eléctricos, la autoridad precisó que estos no están incluidos en la restricción. La norma solo alcanza a motocicletas de las categorías L1 y L3, definidas por su cilindraje y capacidad de velocidad. Al no cumplir con estas características, las motos eléctricas y otros vehículos de baja velocidad quedan fuera de la sanción.

Finalmente, la PNP informó que los operativos se realizan de forma descentralizada en distintos puntos y horarios, y que las intervenciones no solo buscan sancionar el traslado de dos adultos en moto, sino también otras infracciones al reglamento de tránsito.

AO

