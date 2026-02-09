Irán sentencia a 7 años más de prisión a la ganadora del Nobel, Narges Mohammadi

Irán sentenció a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, a más de siete años de cárcel luego de que iniciara una huelga de hambre , según informaron sus simpatizantes el domingo, la decisión se da en un contexto de fuerte represión por parte de Teherán contra cualquier forma de disidencia, tras las protestas registradas en todo el país y la muerte de miles de personas a manos de las fuerzas de seguridad.

Los seguidores de Mohammadi citaron a su abogado, Mostafa Nili, quien logró comunicarse con ella. A través de la red social X, Nili confirmó que la condena fue dictada el sábado por un Tribunal Revolucionario en la ciudad de Mashhad, instancias judiciales que suelen emitir fallos con escasas o nulas posibilidades de que los acusados puedan defenderse o impugnar los cargos.

"Ha sido condenada a seis años de prisión por 'reunión y colusión' y a un año y medio por propaganda y prohibición de viaje de dos años", escribió. Recibió otros dos años de exilio interno en la ciudad de Khosf, a unos 740 kilómetros al sureste de Teherán, la capital, agregó el abogado.

Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, escribió en X que la sentencia de Mohammadi era "un reflejo de la represión letal en aumento contra la disidencia y las protestas llevadas a cabo por las autoridades".

Irán no comentó al respecto. Los partidarios dicen que Mohammadi lleva en huelga de hambre desde el 2 de febrero y la terminó el domingo después de su sentencia debido al empeoramiento de su salud. Había sido arrestada en diciembre en una ceremonia en honor a Khosrow Alikordi, un abogado y defensor de los derechos humanos iraní de 46 años que había estado radicado en Mashhad. Imágenes de la manifestación la mostraban gritando, exigiendo justicia para Alikordi y otros.

Los partidarios habían advertido durante meses antes de su arresto en diciembre que Mohammadi, de 53 años, corría el riesgo de ser devuelta a prisión después de recibir un permiso en diciembre de 2024 por preocupaciones médicas.

Aunque eso debía ser solo por tres semanas, el tiempo de Mohammadi fuera de prisión se alargó, posiblemente mientras activistas y potencias occidentales presionaban a Irán para mantenerla libre. Permaneció fuera incluso durante la guerra de 12 días en junio entre Irán e Israel.

Mohammadi continuó con su activismo con protestas públicas y apariciones en medios internacionales, incluso manifestándose en un momento frente a la notoria prisión de Evin en Teherán, donde había estado detenida.

Mohammadi había estado cumpliendo 13 años y nueve meses por cargos de colusión contra la seguridad del estado y propaganda contra el gobierno de Irán. También había apoyado las protestas nacionales desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022, en las que las mujeres desafiaron desafiar abiertamente al gobierno al no usar el hiyab, un pañuelo que cubre el cabello.

Mohammadi sufrió múltiples ataques cardíacos mientras estaba encarcelada antes de someterse a una cirugía de emergencia en 2022, dicen sus partidarios. Su abogado a finales de 2024 reveló que los médicos habían encontrado una lesión ósea que temían podría ser cancerosa y que luego fue retirada.

"Considerando sus enfermedades, se espera que sea liberada temporalmente bajo fianza para que pueda recibir tratamiento", escribió Nili.

Sin embargo, las autoridades iraníes han mostrado una actitud más dura contra toda disidencia desde las manifestaciones. Hablando el domingo, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni-Ejei, hizo comentarios sugiriendo que muchas personas enfrentarían duras sentencias de prisión.

"Observa a algunas personas que una vez estuvieron con la revolución y acompañaron a la revolución", dijo.

"Hoy, lo que están diciendo, lo que están escribiendo, las declaraciones que emiten, son desafortunadas, están desoladas (y) enfrentarán daños".

La noticia sobre Mohammadi llegó mientras el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, hablando a diplomáticos en una cumbre en Teherán, señaló que Irán mantendría su posición de que debe poder enriquecer uranio, un punto de gran controversia con Trump, quien bombardeó recintos atómicos iraníes en junio durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel.

Se espera que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viaje a Washington esta semana, e Irán será el principal tema de discusión, dijo su oficina.

Aunque el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, elogió las conversaciones del viernes en Omán con los estadounidenses como "un paso adelante", las declaraciones de Araghchi muestran el desafío que se avecina.

Estados Unidos ya ha desplazado el portaaviones USS Abraham Lincoln, barcos y aviones de guerra a Oriente Medio para presionar a Irán a llegar a un acuerdo y tener el poder de fuego necesario para atacar a la República Islámica si Trump decide hacerlo.

"Creo que el secreto del poder de la República Islámica de Irán radica en su capacidad para resistir el acoso, la dominación y las presiones de otros", dijo Araghchi. "Temen nuestra bomba atómica, aunque no estamos buscando una bomba atómica. Nuestra bomba atómica es el poder de decir 'no' a las grandes potencias. El secreto del poder de la República Islámica está en el poder de decir 'no' a las potencias".

Es probable que la decisión de Araghchi de utilizar la expresión "bomba atómica" como metáfora no fuera accidental. Aunque Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa nuclear es pacífico, Occidente y el Organismo Internacional de Energía Atómica dicen que Teherán tuvo un programa militar organizado para desarrollar la bomba hasta 2003.

Irán había estado enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza, a un breve paso técnico de los niveles de grado armamentístico del 90%, y es el único estado sin armas nucleares en hacerlo.

En los últimos años, las autoridades iraníes también han amenazado cada vez más con que la República Islámica podría desarrollar la bomba, incluso mientras sus diplomáticos han señalado las enseñanzas del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, como una fatua vinculante, o edicto religioso, de que Irán no construiría una.

No está claro cuándo y dónde, o si, habrá una segunda ronda de conversaciones. Trump ofreció pocos detalles después de las conversaciones del viernes, pero dijo que: "Irán parece que quiere llegar a un acuerdo con muchas ganas, como debería".

Mientras tanto, Irán emitió una advertencia a los pilotos de que planeaba "lanzamientos de cohetes" de lunes a martes en un área sobre la provincia de Semnan, hogar del Puerto Espacial Imam Jomeini. Tales lanzamientos han coincidido en el pasado con la conmemoración por parte de Irán del aniversario de su Revolución Islámica de 1979.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA