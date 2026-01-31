Príncipe Andrés reaparece en archivos del caso Epstein tras liberación de documentos

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, volvió a quedar en el centro de la polémica tras reaparecer en documentos vinculados al caso del pederasta Jeffrey Epstein. Esto ocurrió luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundiera recientemente millones de archivos relacionados con la investigación, entre ellos más de tres millones de páginas del caso y alrededor de 180 mil fotografías sin censura.

Te puede interesar: EU publica tres millones de páginas del caso Epstein con archivos sin censura

Entre el material divulgado destacan dos imágenes en las que se observa al expríncipe arrodillado en el suelo junto a una mujer recostada a su lado, cuyo rostro no es visible. Las fotografías acapararon la atención de la prensa británica y se convirtieron en tema principal de portada en medios como The Times, Daily Mail, Daily Telegraph y The Sun. En las imágenes, Andrés —quien entonces rondaba los 40 años y hoy tiene 65— aparece vestido de forma informal, con jeans y una camiseta tipo polo blanca.

En una de las dos imágenes Andrés mira de frente a la cámara, mientras que en la otra tiene una mano sobre el vientre de la mujer , que muestra una actitud pasiva. Al fondo se aprecia la presencia de otra persona con los pies encima de una mesa, en lo que parece un ambiente desenfadado.

Además, en los archivos de Epstein revelados ayer, aparecen correos que pueden comprometer aún más a la persona de Andrés, como los que Epstein escribió en agosto de 2010 prometiéndole enviarle a Londres a una joven "rusa, de 26 años, inteligente y hermosa, de fiar y que ya tiene tu email". El destinatario del mensaje firmaba como "HRH (Su Alteza Real) el Duque de York".

En la serie de correos aparecen además invitaciones cruzadas entre Epstein y Andrés a visitarse en sus respectivas residencias. La invitación de Andrés a Epstein al mismo Palacio de Buckingham (residencia oficial de la entonces reina Isabel) se produjo en septiembre de 2010, solo un mes después de que Epstein dejara de estar en arresto domiliciario y cuando ya era público y notorio su perfil de depredador sexual.

"Encantado de que vengas aquí a BP (siglas del Palacio de Buckingham). Ven con quien tú quieras, yo voy a estar libre de 4 a 8", escribe el que parece ser Andrés, a lo que Epstein respondió: "Nos vemos a las 4".

También puedes leer: EU contempla usar más de 20 bodegas comerciales como centros de detención migratoria

Andrés, sobre el que se acumulan las pruebas de su amistad con Epstein y los indicios de que participó junto a él en abusos sexuales -en algunos casos con menores como víctimas- fue despojado el pasado octubre del título de príncipe por su hermano el rey, ya que los pasos de Andrés para desvincularse de la familia real no habían sido suficientes para el monarca.

Carlos III le ordenó entonces abandonar también el palacio que ocupa en Windsor -por el que pagaba un simbólico "grano de pimienta"- antes de que terminase el año, pero el traslado aún no se ha consumado. Los medios británicos han publicado fotografías de camiones de mudanza aparcados en Windsor este mes de enero, sin que se sepa con certeza su destino.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP