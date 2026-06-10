A un día de que el Trionda ruede por primera vez en el Mundial de Futbol 2026, el Papa León XIV dedicó un mensaje que aplica tanto para dentro de las canchas como en otros aspectos de la vida. A través de su cuenta oficial de X, el máximo Pontífice extendió las siguientes palabras.

Esto dijo el Papa León XIV

“Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos. Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Y quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida” se puede leer en su última publicación compartida en distintos idiomas.

El mensaje inicial fue acompañado de un segundo tuit en el que se dirigió a los fieles cristianos de todo el mundo. El texto complementario dice lo siguiente:

“El cristiano, además de ser bondadoso y amable, ha de ser compasivo, amar sin interés y buscar el bien de los demás, sabiendo que en cada hermano y hermana que sufre es el mismo Señor quien pide y recibe, quien es acogido o rechazado, amado o despreciado”, concluyó.

También deja recado a aquellos que promueven la guerra

El Papa León XIV, originario de Estados Unidos —una de las sedes del Mundial—, se encuentra en España, en donde afirmó que quienes creen en Jesús no pueden “promover la guerra”; una crítica velada que los medios relacionaron con el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y sus enfrentamientos internos y externos.

"Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente", señaló el sumo pontífice en su homilía en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

"No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria", continuó el papa, quien defiende la acogida del migrante, ante miles de fieles, entre ellos los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

Con información de SUN

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