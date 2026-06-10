Siete muertos tras el incendio de un minibús que transportaba niños en Zimbabue

Un incendio registrado la tarde del miércoles en un minibús que transportaba estudiantes en el centro de Zimbabue dejó un saldo de siete personas fallecidas, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con un comunicado de la policía, en el vehículo viajaban 24 menores cuando las llamas lo envolvieron en la ciudad de Gweru. Aunque las investigaciones continúan para determinar las causas del siniestro, las primeras indagatorias apuntan a que un bidón de gasolina almacenado dentro del minibús pudo haber contribuido a la propagación del fuego.

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Las autoridades no especificaron el número de heridos

Medios locales reportaron que el conductor y el cobrador fueron trasladados a un hospital y que todos los fallecidos eran escolares.

La televisora estatal ZBC News mostró fotos del vehículo calcinado y señaló que algunos niños lograron escapar del incendio, mientras que otros, atrapados, murieron. Un equipo de rescate y bomberos se encontraba en el lugar.

En Zimbabue se usan con frecuencia minibuses privados y taxis sedán no regulados para transportar niños a escuelas.

El accidente reavivó la preocupación por los vehículos sobrecargados que se utilizan para llevar y traer a los alumnos en este país del sur de África, de unos 15 millones de habitantes.

En febrero, un ministro del gabinete dijo que detuvo un minibús que transportaba a 42 escolares pese a que su capacidad legal era de 15 pasajeros.

Los accidentes de autobuses, minibuses y taxis sedán no regulados son comunes en Zimbabue, que tiene una de las tasas de mortalidad vial más altas de África. La Organización Mundial de la Salud estima que se registran casi 30 muertes en carretera por cada 100 mil personas al año. Las autoridades afirman que el error humano explica algo más del 90% de los choques en el país.

En toda África, los siniestros viales causan unas 300 mil muertes cada año, cerca de una cuarta parte del total mundial, según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, que indica que el continente de 1.500 millones de habitantes tiene la tasa de mortalidad vial más alta del mundo pese a representar apenas alrededor del 3% del parque vehicular global.

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NA