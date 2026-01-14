La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, incluidos Brasil, Colombia, Rusia e Irán, lo que ha generado preguntas sobre las implicaciones de esta medida.

Un vocero del Departamento de Estado confirmó a la agencia EFE la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son, aunque la cadena Fox News tuvo acceso al listado.

Algunos de los países de América Latina y el Caribe que están incluidos en esta lista son Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

También figuran Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

De acuerdo con la información del medio Fox News, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación.

¿Qué son los visados de inmigrantes y cómo afecta esta medida?

La visa de inmigración son aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos , mientras que los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión.

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.

En noviembre pasado, el gobierno de Trump ordenó a los consulados de Estados Unidos en todo el mundo aplicar una guía que instruye negar visados a los solicitantes, que se considere que probablemente dependerán de ayudas públicas.

De este modo, los funcionarios consulares pueden rechazar visados en función de una amplia gama de factores, como la salud, la edad, el dominio del inglés o la situación financiera.

