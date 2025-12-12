En medio de las tensiones con EU, Maduro baila al ritmo de 'No war, yes peace'

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, fue captado bailando al ritmo de un remix de “No war, yes peace” en una visita a una comuna en Caracas, que fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), mientras crece la tensión con Estados Unidos y Donald Trump.

El remix que sonó mientras Maduro bailaba, reproducían consignas en inglés grabadas por el propio mandatario, que piden que no haya una guerra "por petróleo", por la reciente situación del despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe.

Junto a los asistentes al evento, entre los que, dijo, había estadounidenses, Maduro pausó su discurso para bailar al ritmo de su propia voz y palabras.

"No blood for oil", "No war for oil", "Not crazy war", son algunos de los mensajes que ha repetido en las últimas semanas y fueron incluidos en la canción.

La letra también incluye las frases en español: "No queremos una guerra en el Caribe y Suramérica" y "No a la guerra loca".

Maduro ya ha recurrido anteriormente al inglés en su discurso para dirigirse a Estados Unidos, cantando canciones como "Imagine" de John Lennon, ha bailado al ritmo de 'Don't Worry, Be Happy', ha pedido "peace, peace, peace", ha declarado "victory forever" y ha afirmado que está dispuesto a hablar "face to face" si hay negociación.

¿Qué está pasando en con Venezuela y Estados Unidos?

Estados Unidos mantiene un despliegue militar aeronaval desde agosto en el sur del Caribe. Las tensiones han escalado con varios sobrevuelos de aeronaves de EU sobre aguas venezolanas y ataques a embarcaciones presuntamente cargadas con drogas en aguas internacionales desde septiembre, en los que han muerto al menos a 87 personas.

El miércoles, las fuerzas estadounidenses interceptaron y confiscaron un buque de nombre Skipper, que navegaba con falsa bandera, por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano, según The New York Times.

Trump afirmó, en una entrevista publicada este martes, que Maduro tiene los días "contados" y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela, donde altas figuras del chavismo, por su parte, reiteraron que la nación suramericana está dispuesta a "luchar".

KR