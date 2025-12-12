En vísperas del 12 de diciembre, Itatí Cantoral regresó a la Basílica de Guadalupe provocando una oleada de memes. La actriz mexicana publicó un video de apenas 17 segundos en el que se muestra en las afueras del recinto modelando un largo vestido negro con vivos de flores. El texto que acompaña la publicación dice lo siguiente:

"Feliz de poder venir a cantar con toda mi familia a la Virgen de Guadalupe en su día" expresó Cantoral a través de su cuenta oficial de TikTok. La interacción con los usuarios de la plataforma ya muestra más de 60 mil "me gusta", poco menos de 500 comentarios y más de mil "guardados". Por supuesto, dicho

Sin embargo, la reacción de memes se centra en el episodio de 2016 que suele hacerse viral en esta fecha en memoria de cuando la artista interpretó "La Guadalupana" durante las famosas Mañanitas a "la patrona de México".

A continuación te mostramos las mejores reacciones al TikTok de Itatí Cantoral.

Estas son las mejores reacciones al regreso de Itatí Cantoral a cantarle Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB