A casi un año del fallecimiento del papa Francisco, ocurrido tras las festividades de la Pascua de 2025, han salido a la luz los detalles más íntimos de sus últimos instantes. Estas revelaciones no solo muestran su fragilidad física, sino el sello de gratitud que mantuvo hasta su último aliento frente a quienes lo cuidaban.

La muerte del Sumo Pontífice el lunes de Pascua de 2025 conmocionó al mundo, especialmente porque días antes se le vio cumpliendo con sus deberes en la Plaza de San Pedro. Ahora, el periodista Salvatore Cernuzio ofrece una perspectiva única en su reciente obra.

En su libro titulado Padre, un relato inédito del papa Francisco, el autor reconstruye los momentos finales del líder religioso. Cernuzio, quien mantuvo una relación cercana y de amistad con el Papa, describe cómo Francisco enfrentó meses de un deterioro constante en su salud.

Este malestar se volvió crítico en febrero de aquel año, lo que resultó en una hospitalización prolongada. Pese a ello, el Papa recibió el alta médica apenas unos días antes de que iniciara la Semana Santa, decidido a estar presente con su comunidad.

EFE / SUN / ARCHIVO

De la cárcel al Palacio Apostólico

Durante sus últimos días, el mundo fue testigo de un esfuerzo sobrehumano. Francisco llevó su resistencia física al límite para cumplir con su ministerio sacerdotal :

Jueves Santo: Acudió a la prisión Regina Coeli para realizar el tradicional lavado de pies a las reclusas.

Viernes Santo: Formó parte de la Celebración de la Cruz.

Domingo de Resurrección: Salió del Palacio Apostólico para dar su bendición a la multitud congregada.

Aunque el entorno del Vaticano notaba que el Papa no lucía bien físicamente, los testigos aseguran que se mostraba visiblemente contento. Lo que muchos interpretaron como un saludo cotidiano, terminó siendo un gesto de despedida para los fieles.

Sus palabras de cierre

La noche del 20 al 21 de abril de 2025 fue particularmente difícil debido a las molestias físicas. En sus instantes finales, acompañado únicamente por su asistente personal, el Papa dio una última lección de sencillez.

Tras beber un poco de agua, miró a su cuidador y pronunció sus palabras finales: "Gracias, disculpe las molestias". Este cierre, cargado de cortesía, resume el legado de un hombre que, según Cernuzio, buscó siempre la proximidad con el prójimo.

"En su libro, además de relatar sus últimos momentos, Cernuzio reconstruyó escenas privadas de su pontificado, ya que pudo ser cercano al papa Francisco".

El texto de Cernuzio no solo funciona como una crónica del final de una vida, sino como un documento emocional sobre el servicio de Francisco. Su paso por la Iglesia Católica queda sellado por este último acto de gratitud, confirmando la identidad que quiso imprimir en su papado hasta el último segundo.

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