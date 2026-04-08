Hizbulá advierte: atacará a Israel hasta que deje de violar la tregua EU-Irán

El grupo libanés chií Hizbulá anunció la noche de este miércoles 08 de abril del 2026 que lanzó nuevos ataques contra Israel, a quien acusó de haber violado el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos, que tanto Tel Aviv como Washington aseguran que no incluye el frente abierto en Líbano.

¿Qué dijo Hizbulá sobre sus nuevos ataques contra Israel?

Hizbulá, aliado de Irán en este conflicto, aseguró que s us ataques seguirán hasta que la "agresión estadounidense-israelí" contra el país termine , en "defensa del Líbano y su gente y en respuesta a la violación del enemigo del acuerdo de alto el fuego".

Es el primer ataque de Hizbulá desde el anuncio de la tregua temporal.

El grupo también afirmó que se había "comprometido" con el cese de las hostilidades, mientras que "el enemigo" no lo hizo.

Conflicto en medio de la tregua por el Líbano: ¿entra al pacto de alto el fuego o no?

Inicialmente, Pakistán, que ha oficiado como mediador del pacto, anunció ayer que el alto el fuego incluía a todas las partes del conflicto en Oriente Medio, también el Líbano , poco después de que tanto Estados Unidos como Irán dieran a conocer que habían llegado a un acuerdo.

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Sin embargo, el Gobierno de Israel se pronunció más tarde para especificar que el Líbano no entraba en las conversaciones , al considerarlo un conflicto únicamente bilateral, y la Casa Blanca secundó su posición.

El pasado miércoles, Israel lanzó su ofensiva más virulenta contra el Líbano hasta la fecha, con una serie de andanadas que mataron a más de 250 personas en una sola jornada, profundizando su operación tanto militar como terrestre que Tel Aviv lleva a cabo desde inicios de marzo.

JM