Sábado, 20 de Junio 2026

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Pakistán asegura que las negociaciones entre Irán y EU comienzan mañana

Algunos representantes de ambas delegaciones aún viajarán este sábado a Suiza, otros más ya se encuentran en Bürgenstock

Por: EFE

Irán y Estados Unidos buscarán llegar a un acuerdo definitivo en Suiza al conflicto iniciado a finales de febrero. EFE /ARCHIVO

Irán y Estados Unidos buscarán llegar a un acuerdo definitivo en Suiza al conflicto iniciado a finales de febrero. EFE /ARCHIVO

El Gobierno de Pakistán asegura que este domingo en el complejo suizo de Bürgenstock, Estados Unidos e Irán comenzarán las negociaciones sobre el acuerdo de paz.

"Como continuación a la firma del Memorándum de Entendimiento de Islamabad, el 21 de junio de 2026 se celebrarán conversaciones a nivel técnico en Bürgenstock, Suiza", confirmó en un comunicado el Ministerio de Exteriores paquistaní.

Según la nota oficial, en los debates participarán representantes de Estados Unidos e Irán, junto con mediadores de Pakistán y Qatar.

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JD Vance confirma que se unirá a las negociaciones

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró este sábado a la cadena Fox que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se encuentran ya en Suiza para la primera ronda de negociaciones con Irán.

"Jared y Steve llevan varias horas sobre el terreno, ocupándose de algunos aspectos técnicos de esta negociación", dijo Vance en una entrevista con la cadena estadounidense antes de que Irán anunciase que cierra el estrecho de Ormuz debido a los ataques israelíes en el Líbano.

Vance adelantó que tiene previsto unirse en "los próximos días" a las negociaciones con Irán.

Abás Araqchi de Irán también viaja a Suiza

Por su parte, el ministro de Exteriores de irán, Abás Araqchí, partió también este sábado hacia Suiza para "exigir el cumplimiento de los compromisos" del memorando de entendimiento que, según Teherán, ha sido vulnerado por los ataques de Israel contra el Líbano.

Suiza ha confirmado en un comunicado que continúan de forma discreta sus esfuerzos para facilitar las conversaciones encaminadas a aplicar el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán el 17 de junio.

Aunque la diplomacia suiza no ha aclarado quiénes se encuentran en Bürgenstock, un lujoso complejo de restringido acceso en lo alto de una colina junto al lago de Lucerna, la televisión nacional RTS indicó que en el lugar ya hay "delegaciones técnicas" de EU e Irán, así como de los mediadores Qatar y Pakistán.

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