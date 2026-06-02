Los casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) han caído a 116, cuando eran más de 900 la semana pasada, al descartarse muchos de ellos tras pruebas médicas de personas que presentaban síntomas compatibles, indicó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los casos confirmados en la RDC se elevan a 321, mientras que los fallecidos son 48, agregó en rueda de prensa el portavoz de la OMS Christian Lindmeier.

Entre los cientos de casos sospechosos de ébola registrados en las últimas semanas "hubo algunos que finalmente resultaron ser malaria o meningitis", indicó el portavoz para explicar la fuerte reducción en el número de posibles contagios.

"Los casos sospechosos son una instantánea de un momento concreto (...), en cambio los confirmados son una cifra acumulativa, el número seguirá creciendo con más o menos velocidad", subrayó.

Lindmeier también destacó que el número de recuperados en la RDC se eleva a seis e indicó que en la vecina Uganda los casos confirmados son 9, con un fallecido, aunque las autoridades ugandesas reportaron seis contagios más este martes, por lo que el total en el país se eleva a quince.

Brote de Ébola surgió en la provincia de Ituri

El actual brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo de 2026 en la provincia de Ituri, una región afectada por conflictos en el noreste de la República Democrática del Congo. De acuerdo con reportes internacionales, la cepa responsable de esta emergencia sanitaria es la variante Bundibugyo.

Esta cepa es particularmente preocupante porque actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento aprobado para combatirla, lo que obliga a las autoridades a depender de medidas preventivas.

El antecedente histórico del Ébola en África

Históricamente, los brotes de ébola en África central han sido difíciles de contener debido a la rápida propagación del virus a través del contacto estrecho y los fluidos corporales. En el caso específico de la cepa Bundibugyo, los pacientes infectados presentan inicialmente síntomas inespecíficos muy similares a los de la gripe, la fiebre tifoidea o la malaria.

Esta similitud clínica permite que el virus circule de manera silenciosa durante semanas antes de ser detectado, complicando los esfuerzos iniciales de las autoridades sanitarias para aislar a los pacientes y rastrear sus contactos.

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AO

