Tiroteo en Iowa tras una disputa doméstica deja 7 muertos, entre ellos el atacante

Un hombre armado disparó y mató a seis personas en la ciudad de Muscatine, en el estado estadounidense de Iowa, y después se quitó su propia vida, según informó la policía local de la localidad este lunes 01 de junio del 2026.

Las autoridades informaron en un comunicado que las primeras investigaciones indican que las víctimas eran familiares del atacante y que el incidente tiene "un vínculo doméstico" , sin especificar cuál.

Cuatro de las víctimas fueron encontradas con heridas de bala en un mismo edifici o, donde fueron declarados muertos, mientras que la policía halló las otras dos en dos puntos distintos, también con heridas de armas de fuego y ya fallecidos.

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Las autoridades encontraron al sospechoso después de que se hubiera disparado a sí mismo. La policía local asegura que el personal de emergencias trató de darle asistencia médica, sin lograr impedir que perdiera también la vida.

Según el comunicado de la policía, el tiroteo sucedió poco después del mediodía.

"La investigación sigue en curso. Los detectives siguen procesando las múltiples escenas del crimen y llevando a cabo entrevistas", aseguraron los cuerpos de seguridad de Muscatine.

JM