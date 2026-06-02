Israel y Líbano retoman negociaciones de paz en Washington pese a recientes ataques

Representantes de Israel y Líbano retomaron este martes en Washington las conversaciones de paz, en medio de una nueva escalada de tensiones marcada por recientes enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y la milicia libanesa Hizbulá. Los incidentes ocurrieron pese a los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por reducir la tensión en la región.

Las delegaciones, lideradas por los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, fueron recibidas por Michael Needham y Dan Holler para iniciar una ronda de negociaciones que se extenderá durante dos días.

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Se trata de la cuarta ronda de negociaciones entre ambos países en la capital estadounidense desde la celebrada el pasado 14 de abril, que supuso entonces el contacto de más alto nivel desde 1993 entre estos dos vecinos que carecen de relaciones diplomáticas.

Buscan acordar y extender un alto al fuego

Esas conversaciones, en las que no participa Hizbulá, han servido para acordar y extender un alto el fuego vigente desde abril que, sin embargo, ha sido vulnerado recurrentemente por Israel, que dice responder a los ataques de la milicia chií.

La reunión tiene lugar después de que, en la madrugada de este martes, Hizbulá y el Ejército israelí intercambiaran fuego mediante el lanzamiento de proyectiles y ataques aéreos.

Horas antes, Trump había anunciado un acuerdo entre Hizbulá e Israel para que el grupo chií dejara de lanzar proyectiles contra territorio israelí e Israel frenara el despliegue de tropas en los suburbios de Beirut.

El lunes, Trump mantuvo una tensa llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de que este ordenara ataques en las afueras de la capital libanesa.

Trump trató así de preservar el alto el fuego en el Líbano y también salvar las negociaciones que Estados Unidos mantiene con Irán para poner fin a la guerra, después de que Teherán, aliado de Hizbulá, anunciara la suspensión del diálogo en represalia por los ataques israelíes en el Líbano.

Posteriormente, la embajada libanesa en Washington informó en un comunicado de que las autoridades en Beirut habían recibido confirmación de la aprobación por parte de Hizbulá de la propuesta estadounidense para un alto el fuego mutuo con Israel.

Por su parte, Netanyahu advirtió en redes sociales de que su postura no había cambiado y que Israel atacaría "objetivos terroristas" en la capital libanesa si Hizbulá no cesa sus ataques.

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