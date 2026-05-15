El día de ayer, el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) anunció que busca a Mónica Witt, quien se cree que desertó de la Agencia Central de Inteligencia (CIA en inglés) para presuntamente apoyar actividades ilícitas de Irán en 2013.

El caso recobró importancia luego del conflicto que Estados Unidos e Israel sostienen contra el país en Medio Oriente.

"El FBI no la ha olvidado y cree que, en este momento crítico de la historia de Irán, (puede) que haya alguien que sepa algo sobre su paradero", se lee en un comunicado firmado por Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la Oficina del FBI en Washington. En ese mismo documento se solicita ayuda de la ciudadanía para obtener información que ayude a dar con el paradero de la exagente. Para dicho servicio se ofrecen hasta 200 mil dólares.

¿Quién es Mónica Witt?

La exoficial se desempeñaba en labores de contrainteligencia en la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Entre 2003 y 2008, las actividades de su puesto le obligaron a viajar a Medio Oriente para desempeñar su rol.

Sin embargo, tiempo después, el fiscal general adjunto John Demers alegó que Irán había reclutado a la exagente y que, tras la deserción, Witt habría expuesto "documentos e información relacionados con la defensa nacional de Estados Unidos, con la intención y la creencia fundada de que se utilizarían en perjuicio de Estados Unidos y en beneficio de Irán".

Tras su deserción, funcionarios del gobierno iraní le habrían proporcionado bienes y servicios a Witt a cambio de facilitar su trabajo, según la acusación pública Además de Witt, se acusa a cuatro personas iraníes con cargos de conspiración, intento de intrusión informática y robo de identidad agravado.

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OB