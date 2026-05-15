Trump asegura haber tenido contacto con Kim Jong-un y evita explicar los temas tratados

Durante un encuentro con los medios este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que ha mantenido comunicación con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, con quien aseguró tener una “muy buena relación”, pese a que se negó a compartir más detalles sobre las intenciones de sus contactos o los temas que han dialogado.

Tras ser cuestionado sobre su relación con el representante norcoreano y si ha tenido interacciones recientes con él, Trump contestó “sí”, aunque se negó a compartir más información sobre sus intercambios y el número de veces que han ocurrido.

Trump evita revelar detalles sobre sus conversaciones con Kim Jong-un

“No importa, no les voy a hablar de eso”, contestó Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, a su regreso a Washington tras una visita oficial de dos días a China, donde se reunió con su homólogo, Xi Jinping.

El presidente estadounidense insistió en que el líder norcoreano “ha sido respetuoso” con Estados Unidos.

“Ya saben, tengo una muy buena relación con Kim Jong-un. Es bastante discreta”, agregó.

Trump también informó a la prensa que habló sobre Corea del Norte con Xi durante su estancia en Pekín.

Trump busca retomar el diálogo con Corea del Norte pese a las tensiones

Los comentarios de Trump tienen lugar después de que Kim acusara en marzo pasado a Washington de “actos de terrorismo y agresión patrocinados por el Estado” en un discurso donde no mencionó explícitamente a Irán, pero afirmó que la “situación actual” demostraba que su país había tomado la decisión correcta al conservar sus armas nucleares.

Trump ha expresado abiertamente su intención de reunirse con Kim lo antes posible, aunque en octubre del año pasado no logró concretar un encuentro aprovechando una escala en Corea del Sur, en el marco de su gira asiática.

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Durante su primer mandato , el estadounidense se reunió tres veces con el líder norcoreano entre 2018 y 2019, y ambos protagonizaron un histórico apretón de manos en la zona desmilitarizada de la península de Corea , aunque las conversaciones no lograron concretar un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte.

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