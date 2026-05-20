Miércoles, 20 de Mayo 2026

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Sustancia extraña causa 3 muertes en Nuevo México; ponen en cuarentena a 18 socorristas

De acuerdo con la Policía Estatal, las víctimas fueron encontradas inconscientes en una casa y los rescatistas que acudieron a apoyarlas presentaron náuseas y mareos

Por: AP .

Un vehículo de la Policía Estatal de Nuevo México acordona un barrio de Mountainair, Nuevo México, donde se registró la exposición a la sustancia. AP/S. Peters

Un vehículo de la Policía Estatal de Nuevo México acordona un barrio de Mountainair, Nuevo México, donde se registró la exposición a la sustancia. AP/S. Peters

Tres personas murieron y más de una docena de socorristas fueron puestos en cuarentena y evaluados el miércoles por posible exposición a una sustancia no identificada después de que acudieran a una vivienda rural de Nuevo México por una presunta sobredosis de drogas, informaron las autoridades.

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La Policía Estatal de Nuevo México indicó que tres de las cuatro personas halladas inconscientes dentro de la casa fallecieron. La cuarta recibía tratamiento en un hospital de Albuquerque.

Durante las tareas de respuesta, los socorristas estuvieron expuestos a la sustancia y comenzaron a presentar síntomas, entre ellos náuseas y mareos, dijeron las autoridades.

Funcionarios del Hospital de la Universidad de Nuevo México confirmaron que 23 pacientes que estuvieron expuestos a una sustancia desconocida fueron evaluados y descontaminados después de ser trasladados al hospital. La mayoría de ellos eran socorristas que no presentaban síntomas y posteriormente fueron dados de alta.

     

Según el hospital, equipos médicos continuaban monitoreando a tres pacientes con síntomas la noche del miércoles.

Dos de los socorristas figuraban en estado grave, informó el agente Wilson Silver, de la Policía Estatal de Nuevo México.

     

Equipos especializados en manejo de sustancias peligrosas colaboraban en el lugar de los hechos en Mountainair, una comunidad rural al este de Albuquerque, para identificar la sustancia involucrada.

"En este momento, los investigadores creen que la sustancia puede transmitirse por contacto y no creen que sea transportada por el aire", manifestó Silver.

JM

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