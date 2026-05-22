Un incendio y una explosión en un astillero de Staten Island, en la ciudad de Nueva York, han dejado al menos 16 personas heridas , incluidas tres con lesiones graves, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York.

Alrededor de las 3:30 de la tarde se recibió un reporte de que dos trabajadores estaban atrapados en un espacio confinado en el muelle, y los bomberos que acudieron al lugar encontraron un incendio que ardía en el sótano de una estructura metálica en el muelle, explicó Joanne Mariano, de la oficina de prensa del departamento de bomberos.

Los equipos aún combatían el incendio cuando se produjo una gran explosión en el lugar aproximadamente 50 minutos después, señaló.

BREAKING: At least 16 Injured in SHIPYARD EXPLOSION on Staten Island



At around 3 PM, FDNY rushed to 3075 Richmond Terrace for a raging fire at the shipyard with reports of people trapped. It quickly escalated into a 3-alarm blaze and massive explosion - injuring at least 16… pic.twitter.com/VEB4Qydpp7— FreedomNews.Tv FNTV (@FreedomNTV) May 22, 2026

El incendio seguía activo y, para las 5:00 de la tarde, los trabajadores de emergencias habían contabilizado en el sitio a 16 personas con lesiones, entre ellas dos bomberos y un civil con heridas graves, indicó Mariano.

Aún no estaba claro si alguien había muerto en el incendio y la explosión. La causa sigue bajo investigación.

¿Qué dijeron las autoridades de Nueva York sobre el incendio?

Tras la magnitud del incidente el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se dirigió a los medios de comunicación la noche del 22 de mayo de 2026, describiendo el evento como una "situación de emergencia compleja y de rápido desarrollo".

Las autoridades locales han mantenido una comunicación constante para actualizar a la ciudadanía sobre los esfuerzos de rescate y contención en la zona afectada.

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Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias y apoyo.

En su mensaje, señaló que estaba orando por los bomberos del FDNY y por todos los heridos tras la explosión, agradeciendo además la rápida respuesta de los equipos de emergencia para proteger a los neoyorquinos.

JM