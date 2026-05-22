Viernes, 22 de Mayo 2026

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Trump insiste sobre su victoria en Irán; dice que conflicto "se resolverá pronto"

El presidente de Estados Unidos alabó los resultados de su programa "Furia Épica" a pesar de las dudas de algunos analistas

Por: EFE

Donald Trump participó en un mitin en Suffern, Nueva York, este viernes. EFE/K. Betancur

Donald Trump participó en un mitin en Suffern, Nueva York, este viernes. EFE/K. Betancur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 2 de mayo del 2026 que Irán "nunca tendrá un arma nuclear" y que el conflicto "se resolverá pronto", durante un discurso ante simpatizantes en Suffern, en el estado de Nueva York.

¿Qué dijo Trump sobre el posible fin del conflicto en Irán?

"Los hemos parado. Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto. Se resolverá pronto", afirmó el mandatario.

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El mandatario dijo que la operación "Furia Épica" lanzada contra ese país el pasado 28 de febrero va a garantizar que Irán, al que calificó como "el principal patrocinador del terrorismo", no consiga armas nucleares.

"No tendrán nunca un arma nuclear, y lo saben", añadió.

Trump cancela eventos mientras aumentan las expectativas de nuevo acuerdo de paz

Tras el mitin, el mandatario tiene previsto regresar a Washington en lugar de desplazarse a su club de Bedminster (Nueva Jersey), como se había anunciado previamente.

     

El propio Trump informó este viernes a través de su red Truth Social que tampoco acudirá este fin de semana a la boda de su hijo Donald Trump Jr. en Bahamas porque quiere estar en Washington en este "momento importante".

La Casa Blanca no ha ofrecido más detalles, pero el cambio de planes se produce mientras Estados Unidos e Irán negocian, a través de los mediadores paquistaníes, un acuerdo que permita poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

     

Asimismo, Trump lleva semanas amenazando con una posible intervención militar en Cuba, país sobre el que ha aumentado la presión con un bloqueo petrolero y con la imputación, esta misma semana, contra el expresidente cubano Raúl Castro.

JM

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