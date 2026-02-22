Nueva York, en alerta ante fuertes nevadas

Una tormenta que se intensifica rápidamente provocó alertas de ventisca para la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey y Boston, mientras las comunidades a lo largo de la costa Este se preparan para la llegada de fuertes nevadas y vientos para hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó su evaluación sobre la posible gravedad de una tormenta que, apenas días antes, lucía menos intensa.

El servicio meteorológico indicó que muchas zonas podrían recibir entre 30 y 60 centímetros de nieve, al tiempo que emitía alertas de ventisca para la ciudad de Nueva York, Long Island, Boston y comunidades costeras de Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island y Massachusetts. También advirtió la posibilidad de inundaciones para partes de Nueva York y Nueva Jersey.

“Aunque recibimos muchas de estas tormentas que producen nieve intensa y fuertes impactos, han pasado varios años desde que vimos uno de esta magnitud en una región tan extensa, en esta parte tan poblada del país”, declaró Cody Snell, meteorólogo del Centro de Predicción del Clima. Snell explicó que la tormenta llegará hoy a zonas alrededor de Washington antes de extenderse hacia Filadelfia y la ciudad de Nueva York, y alcanzar Boston por la noche.

El servicio meteorológico indicó que la tormenta podría comenzar con lluvias en algunos lugares antes de empeorar. Las nevadas más intensas están previstas para la noche del domingo y en ciertas áreas podrían caer hasta 5 centímetros (dos pulgadas) de nieve por hora en algún momento, antes de disminuir hacia la tarde del lunes.

El servicio meteorológico advirtió que la tormenta, con vientos constantes de 40 a 56 kilómetros por hora “creará condiciones de viaje peligrosas, o incluso imposibles. Existe la posibilidad de caída de ramas y cortes de energía debido a la carga de nieve y fuertes vientos”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, señaló que la ciudad expandirá los esfuerzos que empleó para hacer frente a una intensa nevada que azotó la región hace unas semanas. Sin embargo, las autoridades se abstuvieron por el momento de decidir si abrirán las escuelas el lunes.