Elaboran ingenioso plan para salvar a rinoceronte enfermo en África

Un plan poco convencional —que en un principio parecía descabellado— terminó convirtiéndose en la única esperanza para salvar a un rinoceronte blanco enfermo en África. La estrategia consistía en algo tan simple como complejo: guiar al animal hacia un pasillo estrecho, acostumbrarlo gradualmente a la presencia humana y, una vez ganado su nivel de confianza, aplicarle gotas en los ojos para tratar una grave infección parasitaria que amenazaba con dejarlo ciego.

El operativo fue diseñado por especialistas en comportamiento animal que colaboran con la Palm Beach Zoo & Conservation Society, quienes viajaron en agosto al continente africano para atender el caso. El rinoceronte, una de las escasas poblaciones de rinoceronte blanco del sur que aún sobreviven en libertad, enfrentaba una infección ocular que no solo comprometía su vista, sino también su supervivencia.

La propuesta generó escepticismo entre los responsables locales. Daniel Terblanche, gerente de seguridad de Imvelo Safari Lodges, reconoció que la idea parecía improbable. “Créame, no se nos ocurrió; para nosotros era completamente ridícula”, admitió. Sin embargo, también subrayó que no intentar todas las alternativas posibles habría significado un riesgo mayor para el animal.

El rescate se desarrolló en las inmediaciones del Parque Nacional Hwange, en Zimbabue, donde la Iniciativa Comunitaria de Conservación de Rinocerontes —con el respaldo de Imvelo Safari Lodges— impulsa un proyecto histórico: reintroducir por primera vez en el país rinocerontes blancos del sur en tierras comunales, involucrando directamente a las comunidades locales en su protección.

El estado del animal

La directora ejecutiva y presidenta del Palm Beach Zoo, Margo McKnight, visitaba la zona el año pasado cuando el director general de Imvelo Safari Lodges, Mark Butcher, le contó que un susto de salud de un rinoceronte macho llamado Thuza podría poner en peligro el futuro del programa.

"Este rinoceronte tenía los ojos sangrando. Se los estaba frotando", relató Butcher. "Y yo veía la posibilidad de que fuera a perder la vista. Y esto es un proyecto piloto que tiene una visión fantástica para el futuro de la conservación en toda África".

Thad y Angi Lacinak, fundadores de Precision Behavior, viajaron a Zimbabue para trabajar con los exploradores antipiratería. Elaboraron un plan basado en lecciones aprendidas en el Palm Beach Zoo, donde se enseña a los animales a participar voluntariamente en su propio cuidado.

El tratamiento

"Con tan pocos animales en este lugar de África, era esencial que los salváramos a todos", manifestó Angi Lacinak. "Así que cuando llamaron y dijeron: 'Thuza va a perder el ojo', un rinoceronte ciego es un rinoceronte muerto. Así que, costara lo que costara, íbamos a ir allá e intentarlo" . La idea era atraer a Thuza a un espacio reducido con sus alimentos favoritos y luego desensibilizarlo al contacto humano y a que le rociaran agua en la cara.

"En aproximadamente una semana, en realidad ya le estábamos poniendo las gotas de manera estratégica en los ojos mientras él se quedaba quieto" , explicó Lacinak. "Y al final de dos semanas, habíamos transferido ese conjunto de habilidades no solo a Daniel, que estaba a cargo de dirigir a sus guardias, sino también a los guardias".

El estado de conservación de los rinocerontes blancos del sur figura como "casi amenazado", con unos 16 mil animales viviendo en estado salvaje. La caza furtiva y la pérdida de hábitat siguen siendo fuentes importantes de peligro. Así que, aunque Thuza y otros rinocerontes continúan enfrentando desafíos en la naturaleza, al menos los ojos del animal han sido protegidos.

TG