Recuperan los cuerpos de 9 esquiadores tras avalancha en California

Los cuerpos de los nueve esquiadores que perdieron la vida tras una avalancha ocurrida el martes pasado en el norte de California fueron recuperados este sábado, luego de que las condiciones meteorológicas permitieran el ingreso de los equipos de búsqueda, informaron autoridades del condado de Nevada.

Ocho víctimas habían sido localizadas desde el miércoles; sin embargo, una persona continuaba desaparecida hasta que este sábado los rescatistas hallaron su cuerpo y lo descendieron de la montaña.

El grupo estaba integrado por 15 personas, entre ellas cuatro guías, quienes quedaron sepultadas cuando una masa de nieve, equivalente al tamaño de un campo de fútbol, se desprendió de la ladera.

Entre los fallecidos se encuentran seis mujeres —amigas cercanas y con experiencia en esquí— y tres guías profesionales. Otras seis personas lograron sobrevivir a la travesía de tres días, en lo que se convirtió en la avalancha más letal en Estados Unidos desde 1981.

El mal tiempo y la amenaza de más avalanchas impidieron que los equipos recuperaran los cuerpos de forma segura en los días siguientes.

Las autoridades del condado de Nevada, donde ocurrió el accidente, revelaron los nombres de las víctimas mortales. Sus edades están entre los 30 y 52 años.

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California abrió una investigación para determinar si la compañía encargada de organizar la expedición, Blackbird Mountain Guides, incumplió las normas.

El Departamento del Alguacil del condado de Nevada también investiga por qué los esquiadores continuaron con la travesía que los llevaba de regreso si había un aviso de tormenta invernal que dejó hasta 2 metros de nieve y azotó las montañas con vientos de 96 kilómetros por hora.

El domingo, el Centro de Avalanchas de Sierra emitió una alerta indicando que "podrían presentarse condiciones de avalancha muy peligrosas en la zona rural" en una región que incluye el área metropolitana del lago Tahoe.

YC