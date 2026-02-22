Ucrania condena el “ultimátum” energético de Hungría y Eslovaquia

El Gobierno ucraniano condenó el “chantaje” y los “ultimátums” de Eslovaquia y Hungría, que han amenazado con suspender el suministro de electricidad de emergencia si Ucrania no reanuda el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, y aseguró que ha propuesto alternativas.

La posible suspensión del suministro eléctrico, en el contexto de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana en condiciones de frío extremo, es “provocadora, irresponsable y amenaza la seguridad energética de toda la región”, según el Ministerio de Exteriores ucraniano.

Con ello, los Gobiernos de Hungría y Eslovaquia no sólo estarían beneficiando al agresor, Rusia, sino también perjudicando a sus propias empresas, subrayó su comunicado.

“Ucrania está en contacto constante con representantes de la Comisión Europea sobre los daños causados por los ataques rusos diarios contra la infraestructura energética ucraniana”, destacó el Ministerio.