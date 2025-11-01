Dos aviones comerciales colisionaron la noche anterior en una de las pistas del aeropuerto neoyorquino de LaGuardia, sin que se registraran personas heridas. El suceso ocurrió en medio de una jornada complicada por la falta de controladores aéreos, consecuencia del cierre del Gobierno Federal en Estados Unidos.

El vuelo 580 de United Airlines, procedente de Chicago, impactó contra la parte trasera del vuelo 434 de la misma compañía, que permanecía detenido en la pista a la espera de autorización para despegar con destino a Houston.

Tras el choque, todos los pasajeros fueron desalojados y finalmente se canceló el vuelo programado hacia Texas.

El percance tuvo lugar al cierre de un día particularmente caótico en los aeropuertos de Nueva York, marcado por fuertes ráfagas de viento y la mencionada escasez de personal de control aéreo.

Tanto LaGuardia, enfocado al tráfico doméstico, como el John F. Kennedy, uno de los dos aeropuertos internacionales de Nueva York, tuvieron que suspender ayer temporalmente los despegues de aeronaves ante la falta de controladores.



Existe una creciente inquietud en EU por la posibilidad de que los controladores aéreos, que se cuentan entre los 730 mil empleados federales que están cubriendo labores esenciales pero que no cobrarán sus sueldos hasta que se levante el cierre del Gobierno, puedan comenzar a ausentarse en mayor número de sus puestos ante la excesiva carga de trabajo que están soportando.

En el cierre de Gobierno de 2018-2019, el más largo en la historia de EU, fueron las bajas de los controladores las que, al paralizar parte del tráfico aéreo del país, forzaron a republicanos y demócratas a alcanzar un acuerdo en el legislativo.



El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado estadounidense pasa por las demandas de los demócratas que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del Gobierno Federal, exigen que se prolonguen los subsidios del programa sanitario Obamacare que caducan a final de año.

YC