Panamá activa apoyo humanitario para Cuba y Jamaica tras el huracán Melissa

Este sábado partieron desde el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria de Panamá más de 38 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Jamaica, mientras que otras 24 toneladas serán enviadas en las próximas horas a Cuba, como parte del apoyo urgente ante los estragos ocasionados por el huracán Melissa en el Caribe.

“Hemos trabajado intensamente durante los últimos tres días para preparar y despachar esta carga, que comprende más de 38 toneladas de insumos humanitarios esenciales destinados a Jamaica, uno de los países más afectados por el paso del huracán”, declaró Stephany Murillo, gerente regional para las Américas de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

El envío dirigido a Jamaica está compuesto por equipos básicos de respuesta ante emergencias, entre ellos kits de cocina, paquetes de higiene, lonas plásticas y juegos de herramientas que sirven como solución temporal de alojamiento, además de frazadas y cubetas plásticas, detalló Murillo.

Un comunicado de la IFRC indicó que a la ayuda enviada vía aérea este sábado se suman treinta toneladas de material humanitario que ya se encuentra rumbo a Jamaica en un barco que salió de Panamá el pasado 29 de octubre.

Murillo añadió que se está coordinando un vuelo a Cuba para despachar en las próximas horas "veinticuatro toneladas de ayuda humanitaria a través de los aviones de Copa Airlines".

Un comunicado oficial dijo este sábado que "el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria del Ministerio de Gobierno (CLRAH), en conjunto con el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD) y la IFRC, trabajan para despachar insumos humanitarios a Jamaica y Cuba".

Más de cincuenta personas murieron por el paso de Melissa en el Caribe, principalmente en Haití y Jamaica, donde los equipos de rescate se esfuerzan por llegar a las zonas más damnificadas y aisladas.

Murillo cree que los daños catastróficos dejados por el ciclón harán de esta "una de las operaciones humanitarias más importantes" en la región de las Américas, donde "probablemente vamos a mover unas cien toneladas de ayuda humanitaria en los próximos meses".

En este sentido, el comunicado oficial señala que, posteriormente, se definirá el envío de otros implementos a los países afectados, a medida que se reciban más detalles de la evaluación de los daños.

