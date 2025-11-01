El cierre administrativo federal en Estados Unidos se prolonga ante la falta de consenso entre los republicanos y demócratas en el Congreso sobre el presupuesto para la vigencia fiscal 2026, que inició el primero de octubre, asegura el especialista, Eduardo González.

Dichos desacuerdos provocan el cese de financiación y afecta programas sociales, aeropuertos y la publicación de datos clave.

“La piedra angular que está trabando el que se pueda abrir de nuevo es que los demócratas no quieren que exista una reducción considerable a los recursos de Medicare para el año que viene y los republicanos están insistiendo en eso”.

La Cámara de Representantes no se ha reunido para asuntos legislativos en más de seis semanas, mientras que el líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, de Dakota del Sur, cerró su cámara para el fin de semana después de que las conversaciones bipartidistas no lograron un progreso significativo.

Un cierre de gobierno implica la suspensión de todos los servicios de gobierno a excepción de los esenciales.

“Tiene un impacto directo en el pago de nóminas en el despido de personas, en los servicios que se dejan de brindar”, dijo el especialista.

El cierre de gobierno es el más grande registrado en la historia de los Estados Unidos, incluso, superando el que se vivió en la primera administración encabezada por el presidente Donald Trump.

Eduardo González ha referido sobre la disminución de las operaciones en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York o en delegaciones diplomáticas que tiene Estados Unidos a lo largo del planeta como Consulados o Embajadas.

González precisa: la única solución “es que se pongan de acuerdo republicanos y demócratas” para la votación de los acuerdos sobre la deuda y acceder a los recursos que el gobierno estadounidense requiere.

