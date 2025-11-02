Israel reclama que cuerpos recibidos no eran rehenes

Los restos de tres personas entregados por Hamás al Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza no pertenecen a ninguno de los rehenes, afirmó Israel, un nuevo revés que podría socavar el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos en la guerra entre Israel y el grupo palestino.

La entrega se hizo luego que Israel devolviera el viernes los cuerpos de 30 palestinos a Gaza, lo que completó un intercambio después que milicianos entregaran a principios de esta semana los restos de dos rehenes.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó ayer que los restos de las tres personas no eran de ningún rehén. Se ignora a quién pertenecen los cuerpos.

El ala armada de Hamás indicó en un comunicado que había ofrecido entregar muestras el viernes de cuerpos no identificados, pero que Israel se había negado a recibirlas y había solicitado los restos para su examen.

“Entregamos los cuerpos para detener los reclamos de Israel”, se lee en el comunicado. Las autoridades de salud en Gaza han tenido problemas para identificar los restos, dado que no tienen acceso a kits de ADN.

Familias y simpatizantes se reunieron una vez más ayer por la noche para pedir el regreso de todos los rehenes. Al tiempo que Yael Adar, madre del fallecido Tamir Adar, afirmó en una manifestación en Tel Aviv que “la escoria de Hamás se está burlando de nosotros”, Moran Harari, amiga de la fallecida Carmel Gat, instó a Israel a tener moderación durante una protesta en Jerusalén”.

“Esta maldita guerra ha cobrado muchas vidas de personas queridas en ambos lados de la cerca. Esta vez, no debemos caer en ella de nuevo”, resaltó Harari.

Desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, los milicianos palestinos han enviado los restos de 17 rehenes. Once más permanecen en Gaza. Los rebeldes han entregado uno o dos cuerpos cada pocos días. Israel ha instado a que se avance más rápido. Hamás ha dicho que el trabajo se complica por la devastación generalizada y la presencia militar israelí en algunas áreas.

Israel ha liberado los cadáveres no identificados de 15 palestinos por los restos de cada rehén israelí. El número de cuerpos palestinos devueltos por Israel desde que comenzó el alto el fuego ahora asciende a 225. Sólo 75 de ellos han sido identificados por las familias, según el Ministerio de Salud de Gaza.

No está claro si los devueltos fueron asesinados en Israel durante el ataque del 7 de octubre de 2023, si murieron bajo custodia israelí como detenidos o si fueron recuperados de Gaza por tropas durante la guerra.

La frágil tregua enfrentó su mayor desafío a principios de esta semana cuando Israel llevó a cabo ataques en toda Gaza que mataron a más de 100 personas, tras el asesinato de un soldado israelí en Rafah, la ciudad más al Sur de Gaza.Consecuencias de la guerra.

La ofensiva militar israelí ha provocado la muerte de más de 68 mil 600 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud del enclave, que no distingue entre civiles y combatientes.

Israel, que ha negado las acusaciones de un comité de investigación de la ONU y otros organismos de cometer genocidio en Gaza, ha puesto en duda las cifras del Ministerio, pero no ha proporcionado su propio recuento.