Este 5 de enero de 2026, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a un tribunal de Estados Unidos en el que se celebrará la primera audiencia en contra del mandatario . La comparecencia de este lunes constituye la primera vez que Maduro se presenta ante la justicia estadounidense, después de que el Departamento de Justicia hiciera pública el pasado sábado una acusación formal en su contra por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020.

Esta acusación ampliada reitera los cargos contra Maduro, principal acusado por los siguientes cargos:

Conspiración por narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína

Conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos

Conspiración para usar las armas anteriormente mencionadas

Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan , donde comparecerá a las 12:00 horas, tiempo local, tras haber sido capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado posteriormente a Estados Unidos.

Detalles de la detención

Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, desde donde fueron introducidos en un helicóptero que los trasladó hasta un helipuerto cercano al tribunal federal del sur de Nueva York.

La aeronave aterrizó minutos después en las inmediaciones del edificio judicial.

Posteriormente, ambos fueron conducidos en un convoy compuesto por cinco vehículos y bajo una fuerte escolta policial hasta el tribunal, según imágenes difundidas por medios estadounidenses.

La policía, mientras tanto, mantenía cortadas varias calles en los alrededores durante el operativo de seguridad.

Maduro, custodiado por agentes de la Agencia Antidroga de EU (DEA, por sus siglas en inglés), descendió con mucha dificultad y tuvo que ser ayudado por los agentes para subir a un vehículo blindado que lo condujo hasta el juzgado.

Te recomendamos: Venezuela es la joya del petróleo mundial

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF