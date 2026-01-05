Venezuela es la joya del petróleo mundial

Tras la detención de Nicolás Maduro, Donald Trump fue directo al definir el rumbo de su política hacia Venezuela: “Vamos a extraer una cantidad tremenda de riqueza del subsuelo de Venezuela. Nuestras grandes compañías invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera. Y esa riqueza irá al pueblo de Venezuela… y también a Estados Unidos como reembolso por los daños que ese país nos causó”. La frase sintetiza el eje del debate, según expertos: el petróleo es el motor central de la intervención.

¿Por qué Venezuela? El país encabeza el ranking mundial de reservas probadas de crudo. De acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, concentra 304 mil millones de barriles, equivalentes al 19.4% del total global.

Las reservas probadas son volúmenes de petróleo descubiertos y cuantificados en yacimientos subterráneos cuya extracción es técnica y económicamente viable bajo las condiciones actuales. Se distinguen de los recursos totales, que incluyen crudo existente pero no necesariamente rentable. En ese indicador clave, Venezuela supera con holgura a todos: posee casi siete veces más reservas que Estados Unidos, estimadas en unos 45 mil millones de barriles, y más de 50 veces las de México.

La paradoja venezolana es que, pese a su abundancia, la producción se mantiene deprimida. En su mejor momento, el país bombeó 3.1 millones de barriles diarios, pero en 2025 promedió alrededor de 1.1 millones, afectado por el deterioro de infraestructura, la falta de inversión y las sanciones. Buena parte del crudo se concentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, un yacimiento de crudo pesado cuya extracción es más compleja y costosa, pero que sigue siendo la mayor reserva del planeta.

En la lista de países con mayores reservas probadas siguen Arabia Saudita, Irán, Irak y Canadá. Sin embargo, ninguno alcanza la escala venezolana. De ahí que el plan anunciado por Trump contemple la entrada de grandes petroleras estadounidenses para “revitalizar” la industria, con nombres recurrentes como Chevron y ExxonMobil, compañías con experiencia en crudos complejos y proyectos de gran escala.

Expertos coinciden en que la intervención prioriza el control de las reservas antes que la promoción democrática. Eduardo González (Tec de Monterrey) sostiene que la captura de Maduro constituye una violación al derecho internacional y responde al interés por asegurar el acceso al petróleo del país sudamericano. En la misma línea, Arturo Santa Cruz ( UdeG) advierte que el discurso del combate al narcotráfico funciona como narrativa para una estrategia de control regional, asociada al resurgimiento de la doctrina Monroe, bajo la premisa de “América para los americanos”.

En contraste con las reservas, en producción petrolera lidera Estados Unidos. El país bombea 13.2 millones de barriles diarios, por encima de Rusia, Arabia Saudita, Canadá e Irak. Esa capacidad explica que el Gobierno de Trump produzca crudo 12 veces más que Venezuela. También ocho veces más que México.

El sector petrolero venezolano fue nacionalizado en la década de 1970 con la creación de Petróleos de Venezuela, columna vertebral de la economía. En los años noventa, Caracas abrió el sector a la inversión extranjera para atraer tecnología y capital. Pero tras la llegada de Hugo Chávez en 1999, el Estado retomó el control mayoritario mediante empresas mixtas con firmas internacionales como Chevron, CNPC, ENI, Total y Rosneft. Históricamente, Estados Unidos fue el principal comprador del crudo venezolano, hasta que las sanciones desplazaron ese papel hacia China.

En 2025, las exportaciones quedaron prácticamente paralizadas tras el bloqueo anunciado por Trump. Petróleos de Venezuela, no obstante, conserva activos estratégicos en el exterior, como la refinadora CITGO, aunque sigue a la baja en producción.

La intervención militar en Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, revela, según expertos, objetivos que van más allá de la narrativa oficial sobre democracia y combate al narcotráfico: el control de las reservas petroleras más grandes del mundo y la expansión de la influencia de Estados Unidos en la región, en línea con un resurgimiento de la doctrina Monroe y la idea de “América para los americanos”.

Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey, señaló que la operación constituye una clara violación al derecho internacional. “La única razón para deponer a Maduro es el petróleo venezolano, considerado la primera reserva mundial. No es por la democracia ni por mejorar la vida de los venezolanos; se trata de apropiarse de sus riquezas”, afirmó.

De acuerdo con el informe anual de la OPEP, Venezuela posee más de 303 billones de barriles de petróleo, seguida por Arabia Saudita con 267 billones. Sin embargo, el país sudamericano produce apenas 921 barriles diarios, comparado con los ocho mil 955 de Arabia Saudita.

En conferencia tras la detención de Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que EU asumiría el gobierno en Venezuela y que empresas petroleras estadounidenses invertirán para revitalizar la industria. “El negocio petrolero ha sido un fracaso durante mucho tiempo. Vamos a extraer riqueza del subsuelo y esa riqueza irá al pueblo de Venezuela, pero también a Estados Unidos como reembolso por los daños que nos causaron”, dijo.

Trump incluso insinuó que una intervención militar podría repetirse en México, bajo el argumento del narcotráfico. González advirtió que las acciones en Venezuela generan presión sobre otros países latinoamericanos, como Colombia, México, Nicaragua y Cuba.

México ocupa el lugar 20 a nivel mundial en reservas petroleras, con más de cinco billones de barriles al cierre de 2024, según Visual Capitalist. Adriana Hernández, académica de la Universidad Panamericana, señaló que la relación de la presidenta Claudia Sheinbaum con Trump ha permitido mantener cierta estabilidad.

No obstante, Arturo Santa Cruz, académico de la UdeG, advirtió que la posibilidad de intervención no puede descartarse mientras Trump esté en la Casa Blanca. Aunque México no despierta el mismo interés petrolero que Venezuela, el narcotráfico podría servir de pretexto. “Está enviando un mensaje no tan velado contra Cuba, Colombia e incluso México. La justificación sería distinta, pero el mensaje intervencionista persiste”, afirmó.

Según los expertos, la cooperación bilateral en seguridad y una diplomacia firme podrían “aplacar las intenciones intervencionistas” del mandatario estadounidense. Santa Cruz subrayó que la estrategia de Trump refleja un intento de controlar hegemónicamente el continente y envía “un mensaje muy negativo a la comunidad internacional y al hemisferio occidental”.

Trump le pide a Delcy Rodríguez “acceso total”

El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió este domingo a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, “acceso total” a los recursos del país, incluyendo petróleo e infraestructura, con el objetivo de “reconstruirlo” tras la captura de Nicolás Maduro. Trump mencionó carreteras y puentes en mal estado como parte de los bienes que su administración considera estratégicos.

El mandatario estadounidense aseguró que su equipo estará a cargo del país para supervisar un proceso de transición, en el marco de lo que llamó la “Doctrina Donroe”, una reinterpretación de la Doctrina Monroe, que según él establece que “el hemisferio occidental es nuestro”.

En entrevista con The Atlantic, Trump advirtió que si Rodríguez “no hace lo correcto”, enfrentará un futuro “peor” que el de Maduro. Sobre los presos políticos, afirmó que no es una prioridad inmediata: “Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones”.

Su nueva residencia: la prisión de Nueva York

Nicolás Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Nueva York, prisión federal de Brooklyn conocida por sus duras condiciones y por albergar a reclusos notorios como Joaquín “El Chapo” Guzmán y el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández. La cárcel ha sido objeto de denuncias por violencia interna, falta de personal y celdas inhumanas.

El MDC alberga a unos mil 200 reclusos en espera de juicio federal. Antiguos internos como Ghislaine Maxwell y Genaro García Luna describieron la prisión como cruel y degradante, comparando celdas con escenas de películas de terror y denunciando homicidios y apuñalamientos dentro de las instalaciones.

La cárcel ha enfrentado crisis previas, como el corte parcial de electricidad y calefacción en 2019, que derivó en protestas, demanda colectiva y la indemnización de mil 600 reclusos. A pesar de ello, el MDC sigue siendo un centro de alta seguridad donde se alojan figuras internacionales acusadas de delitos graves, incluidos narcotráfico y corrupción.

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece recluido Nicolás Maduro. EFE

