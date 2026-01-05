Trump lanza advertencias a Colombia y "sugiere" intervención como con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse ayer domingo a la situación en América Latina y sugirió que no descarta nuevas acciones frente al narcotráfico en la región. En particular, señaló que México deberá intensificar sus esfuerzos, al afirmar que las drogas “están entrando a raudales por México”.

“Vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que lo hiciera México. Son capaces de hacerlo. Pero, por desgracia, los cárteles son muy fuertes en México”, declaró Trump. El mandatario añadió que en distintas conversaciones ofreció apoyo militar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, “cada vez” que dialogaron. A pesar de ello, la describió como “una persona estupenda”, aunque subrayó que “está preocupada y tiene un poco de miedo”. En ese contexto, sostuvo:

“Guste o no, no es agradable decirlo, pero los cárteles controlan México”.



Durante la misma intervención, Trump también abordó la situación de Cuba y afirmó que el país caribeño “está a punto de caer”. Según explicó, la isla dependía en gran medida de Venezuela, especialmente del petróleo, y ahora “no están recibiendo nada”. A su juicio, Cuba “va a caer” sin necesidad de replicar una incursión como la realizada recientemente en territorio venezolano. Además, consideró que no espera “ninguna medida” por parte del Gobierno cubano y añadió que “muchos cubanoamericanos estarán muy contentos con esto”.

EFE/ARCHIVO

Las declaraciones sobre Cuba fueron respaldadas por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien señaló que “la economía era toda venezolana” y añadió que el equipo de seguridad de Nicolás Maduro era cubano. Estas palabras coincidieron con el anuncio oficial de La Habana sobre la muerte de 32 militares cubanos en el marco de la operación estadounidense en Venezuela.

Trump con la mira en Colombia

En relación con Colombia, Trump dejó entrever que le resulta atractiva la posibilidad de una operación militar similar a la ejecutada en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro. Al ser cuestionado sobre una eventual intervención en ese país, respondió: “Me suena bien”. El presidente estadounidense aseguró que “a mucha gente” también le parecería una buena idea actuar en un país cuyo mandatario ha sido objeto de repetidos choques con Washington.

El dirigente republicano dirigió duras palabras al presidente colombiano, Gustavo Petro, al afirmar que Colombia

“[Colombia] está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos”.

En ese sentido, acusó al mandatario de permitir la existencia de “molinos y fábricas de cocaína” en su país y advirtió que “no va a seguir haciéndolo mucho tiempo”, en referencia a Colombia, nación fronteriza con Venezuela.

Las afirmaciones de Trump se producen en un contexto de creciente tensión regional tras la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, y marcan una postura firme de la Casa Blanca frente al narcotráfico y a los gobiernos que, según Washington, facilitan o permiten estas actividades ilícitas.

BB