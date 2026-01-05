La acusación difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos detalla una presunta red criminal que, según las autoridades, habría operado durante décadas desde el poder en Venezuela. El documento sostiene que Nicolás Maduro “era previamente el presidente de Venezuela, y es ahora el gobernante de facto pero ilegítimo del país” , luego de proclamarse vencedor en elecciones cuestionadas a nivel internacional. Además, afirma que el mandatario “participa en, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la cual las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”.

De acuerdo con el escrito, esa dinámica no se habría limitado a Venezuela, sino que se habría extendido a otros países como Honduras, Guatemala y México, donde supuestamente los narcotraficantes “pagan una porción de sus ganancias a los políticos que los protegen y los ayudan”.

Cuáles son los cargos en contra de Maduro y Cilia Flores

El fiscal de Nueva York acusa a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y delitos vinculados con armas. Ambos fueron capturados recientemente por fuerzas estadounidenses en una operación militar realizada en Caracas y trasladados fuera del país.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, hizo pública la acusación este sábado, poco después de que el presidente Donald Trump confirmara la detención del mandatario venezolano y de su esposa. Tras el operativo, Bondi escribió en la red social X que Maduro y Flores “pronto se enfrentarán a toda la furia de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses”.

En el mismo expediente también se señala al ministro del Interior de Venezuela y figura clave del chavismo, Diosdado Cabello; al exministro Ramón Rodríguez Chacín; al hijo del mandatario, Nicolás Ernesto Maduro, y a Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como “el Niño Guerrero”, presunto líder de la megabanda Tren de Aragua.

Las autoridades estadounidenses subrayan que no se trata de la primera ocasión en que la justicia del país acusa a Maduro y a altos funcionarios de su gobierno por delitos graves relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas. Durante meses, Washington ha sostenido que el mandatario dirige una organización criminal denominada Cartel de los Soles, una acusación que Maduro ha negado de forma reiterada.

En ese contexto, Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura. El vicepresidente JD Vance también se refirió al caso y afirmó:

“No se puede eludir la justicia por tráfico de drogas en Estados Unidos por el hecho de vivir en un palacio en Caracas”.

En consonancia con los argumentos utilizados por Trump para justificar una intervención militar en Venezuela, la acusación sostiene que Maduro y su gobierno habrían conspirado para introducir grandes cantidades de cocaína en territorio estadounidense. Según estimaciones del Departamento de Estado citadas en el documento, para 2020 entre 200 y 250 toneladas de cocaína habrían transitado por Venezuela.

La fiscalía argumenta que el mandatario y su círculo cercano utilizaron su autoridad, “obtenida ilegalmente”, para corromper las instituciones del país con fines criminales. Los hechos descritos abarcan un periodo de 25 años y, según el escrito, la participación de Maduro en el tráfico de drogas habría comenzado incluso antes de asumir la presidencia.

El documento, firmado por el fiscal Jay Clayton y el presidente del jurado del caso (cuyo nombre no fue revelado), también acusa a los demás implicados de concentrar poder y riqueza derivados de las actividades ilícitas atribuidas a Maduro. Asimismo, señala presuntos vínculos de Maduro, Cabello y Rodríguez Chacín con guerrillas colombianas como las FARC y el ELN, así como con cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa y los Zetas, además del Tren de Aragua.

En declaraciones ofrecidas a la prensa este sábado, el presidente Trump indicó que Maduro y Flores se encontraban a bordo de un barco con destino a Nueva York, donde “pronto se enfrentarán a todo el poder de la justicia estadounidense”; Trump añadió que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que se concrete una transición democrática.

