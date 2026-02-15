Mural en Barcelona reivindica la paz con imagen de Bad Bunny y menor detenido

Un mural del artista urbano Alberto León apareció en el centro de Barcelona con un mensaje a favor de la paz y una crítica directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La obra muestra al cantante puertorriqueño Bad Bunny, inspirado en su presentación en el espectáculo del Super Bowl, tomado de la mano de un niño que fue detenido por autoridades migratorias.

En la imagen, el artista retrata a Bad Bunny vestido de blanco junto a Liam Conejo Ramos, un menor de cinco años arrestado en Mineápolis por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Ambos aparecen unidos de la mano, mientras a un costado se observa a Trump, con traje, gesto de desconcierto y los brazos abiertos, contemplando la escena.

Además, el cantante sostiene una pelota de fútbol americano en la que pone "Together we are America" y sobre él y Liam aparecen dos palomas blancas; en cambio, Trump, vestido con un traje negro que contrasta con el blanco de la paz, tiene dos palomas grises posadas en la cabeza y un hombro.

La pieza de arte urbano se puede ver en la calle del Sotstinent Navarro, al lado de la céntrica Via Laietana de Barcelona, y ha corrido como la pólvora en redes sociales desde el sábado, cuando su autor, el tinerfeño Alberto León, subió un vídeo mostrándola en su cuenta de Instagram (albertoleon_art).

En declaraciones el artista urbano ha explicado que ha querido reivindicar el mensaje de Bad Bunny en la Super Bowl del domingo pasado, donde proyectó el lema "lo único más poderoso que el miedo es el amor", como símbolo que representa la paz frente a las políticas migratorias de Trump.

"Era un mensaje necesario que quise que estuviera en la calle, y qué mejor para expresarme que el centro de Barcelona, donde hay mucho turismo, muchas comunidades latinas", ha explicado León.

El grafitero también ha querido destacar el mensaje del puertorriqueño de que América no es sinónimo de Estados Unidos, sino que "Together we're America" ("Juntos somos América"), lema que lucía el balón que blandió Bad Bunny en la Super Bowl, acompañado de un desfile con las banderas y nombres de cada país del continente.

Lee también: Zelenski dialoga con Marco Rubio para avanzar hacia la paz en Ucrania

Para el artista, que lleva ocho años haciendo arte urbano, este también es un mensaje que le interpela a nivel personal: "Soy de Tenerife (en las Islas Canarias), toda mi familia ha emigrado y en ese sentido tengo buena conexión con la comunidad latina... entonces al final uno conecta con todo este rechazo hacia estos países que estamos viendo en Estados Unidos", ha afirmado.

La imagen del niño, que mira a Bad Bunny con admiración mientras le coge la mano y con la otra sostiene el premio Grammy que simbólicamente le entregó, buscará inspirar a los niños y niñas que asisten a un colegio cercano al grafiti y que se encontrarán con él mañana, ha explicado León.

El vídeo del grafiti ha generado una oleada de reacciones positivas en redes, aunque también ha suscitado algunos comentarios de rechazo. Sin embargo, el objetivo del grafitero es "provocar conversación en la calle y que esta converse con la ciudad", sobre todo en Barcelona, que sirve de "escaparate global y universal".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA