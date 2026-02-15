Domingo, 15 de Febrero 2026

Zelenski dialoga con Marco Rubio para avanzar hacia la paz en Ucrania

Rubio afirmó que en la reunión ambos dialogaron "sobre la seguridad de Ucrania y la profundización de las alianzas económicas y de defensa"

Por: EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (i) saluda al presidente ucraniano Volodímir Zelenski (d). EFE/X @secrubio

Este sábado, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunieron para conversar sobre el proceso de negociaciones que se desarrolla junto con Rusia para poner fin a la guerra.

Zelenski también informó a Rubio de la situación en el frente y de los efectos de los últimos ataques rusos contra el sistema energético. "Hemos hablado de cómo se puede ayudar a Ucrania a proteger a la población en medio del frío del invierno y a reforzar nuestra resiliencia", dijo el líder de Kiev en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"También hemos hablado con detalle del proceso diplomático y de las reuniones trilaterales", añadió Zelenski en referencia a las reuniones entre rusos, ucranianos y estadounidenses previstas para el martes y el miércoles de la semana que viene en Ginebra.

Rubio, por su parte, afirmó que en la reunión con el mandatario ucraniano ambos dialogaron "sobre la seguridad de Ucrania y la profundización de las alianzas económicas y de defensa", publicó en X. "El presidente (estadounidense Donald) Trump quiere una solución que ponga fin al derramamiento de sangre de una vez por todas", aseguró.

Zelenski afirmó que las conversaciones de Ginebra deben ofrecer resultados, y dio las gracias a Estados Unidos por su actitud "constructiva" a la hora de facilitar estas negociaciones.

"Es importante que haya movimientos en las cuestiones de las garantías de seguridad y de la recuperación económica", escribió también Zelenski.

Además del acuerdo de paz que también debe aceptar Rusia, Ucrania y EU preparan otros dos documentos por los que Washington ha de comprometerse a ofrecer garantías de seguridad a Kiev y a contribuir a la recuperación económica de Ucrania tras la guerra.  

