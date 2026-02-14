EU afirma que Venezuela asumirá el pago de insumos médicos enviados desde Washington

El Gobierno de Estados Unidos informó este sábado que, aunque respalda el envío de ayuda médica a Venezuela, la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez deberá asumir el pago de los más de 6 mil kilos de insumos prioritarios ya enviados , así como de la asistencia que se proporcione en el futuro desde Washington.

En un mensaje difundido en la red social X, la oficina de Asistencia Exterior del Departamento de Estado señaló que el país facilita la compra y entrega de suministros médicos para el pueblo venezolano, pero subrayó que este apoyo no se limita a un acto de caridad.

"Las autoridades interinas de Venezuela han acordado reembolsar a Estados Unidos el costo de esta y cualquier entrega futura", afirmó el organismo, que ha enmarcado esta ayuda en un programa para la transición en la nación caribeña tras la captura del ahora depuesto expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

El Departamento de Estado anunció este viernes el envío por vía aérea de los primeros 25 palés con más de 6 mil kilogramos de suministros médicos al pueblo venezolano "como parte del plan de tres fases de la Administración (del presidente Donald Trump) para la estabilización, recuperación y transición de Venezuela".

Este supone el "primer envío de un esfuerzo significativo para aumentar los suministros médicos críticos" a ese país, destinado a impulsar "la transición hacia una Venezuela estable, próspera y democrática que sirva como mercado para los productos e innovaciones estadounidenses en nuestra región", precisó en un comunicado el viceportavoz de Estado, Tommy Pigott.

"Estados Unidos continúa trabajando con las autoridades interinas de Venezuela para ejecutar nuestro plan de tres fases para apoyar la recuperación económica y la reconciliación política de Venezuela", concluye el escrito.

Tras la captura a principios de enero de Maduro y su traslado a Nueva York para ser enjuiciado por narcotráfico, la Casa Blanca ha establecido un proceso gradual para la transición venezolana y ha decidido que por el momento éste será gestionado, bajo supervisión de Washington, por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

