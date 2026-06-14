Mundial 2026: ¿Cuáles son las selecciones que tendrán ventaja por los viajes y las que enfrentarán el mayor desgaste?

La Copa del Mundo 2026 es la primera edición con 48 selecciones y al desarrollarse en tres países, distintos la logística de los viajes se convertirá en un factor importante que será un aliado o un enemigo silencioso para los equipos.

La magnitud geográfica del torneo obligará a algunas selecciones a recorrer miles de kilómetros durante la fase de grupos, mientras que otras permanecerán prácticamente en una misma región.

En una competencia donde los márgenes son mínimos y el tiempo de recuperación entre partidos es limitado, la distancia recorrida podría tener un impacto importante en el rendimiento físico de los jugadores.

La diferencia entre las selecciones que más viajarán y las que menos lo harán supera los 4,600 kilómetros, una cifra que refleja la complejidad logística del torneo.

Bosnia y Herzegovina encabeza la lista de mayor desgaste

La selección de Bosnia y Herzegovina será la que afronte el recorrido más largo durante la fase de grupos, con aproximadamente 5,060 kilómetros de desplazamiento entre una sede y otra.

Será el recorrido más largo ya que debutarán en Toronto, Canadá, luego viajaran a Inglewood, California y para su segundo partido y cerrar la primera ronda en Seattle, Washington.

Detrás aparece Argelia, que recorrerá cerca de 4,782 kilómetros. Más abajo se encuentran República Checa con unos 4,523 kilómetros, Sudáfrica con 3,926 kilómetros y República Democrática del Congo con aproximadamente 3,653 kilómetros.

Para estos equipos, la preparación física cobrará una importancia especial. Los vuelos frecuentes, los cambios de clima y la necesidad de ajustar horarios de entrenamiento y descanso podrían convertirse en factores determinantes conforme avance el torneo.

Egipto tendrá la ruta más cómoda

En el extremo opuesto se encuentra Egipto, que apenas recorrerá unos 384 kilómetros durante toda la fase de grupos. La cercanía entre sus sedes le permitirá minimizar tiempos de traslado y maximizar periodos de recuperación.

La selección africana debutará en Seattle, Estados Unidos, después viajará a Vancouver, Canadá, para disputar su segundo partido y finalmente regresará a Seattle para cerrar su participación en la primera ronda.

Paraguay también figura entre las selecciones más beneficiadas, con alrededor de 497 kilómetros de recorrido. Francia aparece inmediatamente después con aproximadamente 537 kilómetros, mientras que Senegal y Panamá registran cerca de 540 kilómetros cada una.

La ventaja es evidente si se compara con Bosnia y Herzegovina con Egipto. Mientras los europeos recorrerán más de cinco mil kilómetros, Egipto no llegará siquiera a los cuatrocientos. La diferencia entre ambos es de 4,676 kilómetros, por lo que Bosnia y Herzegovina recorrerá cerca de 13 veces más distancia que los egipcios.

Selección Mexicana entre los combinados con menos desgaste

La Selección Mexicana recorrerá aproximadamente 1,100 kilómetros durante la fase de grupos. El Tri debutó en la Ciudad de México, el siguiente martes viajará a Guadalajara para disputar su segundo encuentro y finalmente regresará a la capital del país para cerrar la primera ronda.

Gracias a que jugará todos sus partidos en México, su desgaste por traslados será considerablemente menor al de otras selecciones que deberán desplazarse entre distintas regiones de Norteamérica.

Las potencias mundiales cuentan con diferentes logísticas

Entre las selecciones consideradas candidatas al título también existen diferencias importantes en cuanto a desplazamientos. Francia aparece como una de las grandes beneficiadas por la distribución de sedes y recorrerá apenas 537 kilómetros durante la fase de grupos. Argentina también tendrá una ruta favorable con aproximadamente 741 kilómetros.

Brasil afrontará una exigencia moderada, con cerca de 1,760 kilómetros de desplazamiento. En cambio, España tendrá que recorrer alrededor de 2,364 kilómetros, Alemania unos 2,636 kilómetros e Inglaterra aproximadamente 2,769 kilómetros.

A diferencia de torneos anteriores, donde muchas selecciones podían establecer una base relativamente cercana a todas sus sedes, en esta ocasión algunos equipos deberán afrontar desplazamientos comparables a vuelos internacionales dentro del mismo campeonato.

Selecciones que más viajarán en la fase de grupos del Mundial 2026:

Bosnia y Herzegovina: aproximadamente 5,060 kilómetros.

Argelia: aproximadamente 4,782 kilómetros.

República Checa: aproximadamente 4,523 kilómetros.

Sudáfrica: aproximadamente 3,926 kilómetros.

República Democrática del Congo: aproximadamente 3,653 kilómetros.

Selecciones que menos viajarán en la fase de grupos del Mundial 2026

Egipto: aproximadamente 384 kilómetros.

Paraguay: aproximadamente 497 kilómetros.

Francia: aproximadamente 537 kilómetros.

Senegal: aproximadamente 540 kilómetros.

Panamá: aproximadamente 540 kilómetros.

Distancia que recorrerán algunos de los favoritos al título:

Francia: aproximadamente 537 kilómetros.

Argentina: aproximadamente 741 kilómetros.

Brasil: aproximadamente 1,760 kilómetros.

España: aproximadamente 2,364 kilómetros.

Alemania: aproximadamente 2,636 kilómetros.

Inglaterra: aproximadamente 2,769 kilómetros.

NG