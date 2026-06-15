La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue este lunes con una nueva fecha de la fase de grupos, en la que varias selecciones saltarán a la cancha para disputar puntos importantes en sus respectivos sectores. A medida que avanza el torneo, los resultados comienzan a influir en las posibilidades de clasificación y en el panorama de cada grupo.

Los partidos de este día podrán seguirse a través de diferentes opciones de transmisión, tanto en televisión abierta como en canales de paga y plataformas digitales. Consulta la programación completa de este lunes y conoce los horarios y dónde ver EN VIVO cada uno de los encuentros del Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

La jornada de este lunes contará con partidos que podrían influir en el rumbo de varios grupos. En el sector H, España enfrentará a Cabo Verde, mientras que Uruguay se medirá ante Arabia Saudita en un compromiso importante para sus aspiraciones dentro del torneo. En el Grupo G, Bélgica tendrá actividad frente a Egipto y, más tarde, Irán se verá las caras con Nueva Zelanda en un encuentro que puede resultar determinante para ambos equipos.

Los aficionados podrán seguir cada uno de estos encuentros a través de las señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura del Mundial 2026 con resultados al momento, tablas de posiciones, estadísticas, calendarios y la información más relevante sobre las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026

Lunes, 15 de junio

España vs Cabo Verde

Sede: Estadio Atlanta, Atlanta, 10:00 horas

Estadio Atlanta, Atlanta, 10:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Bélgica vs Egipto

Sede: Estadio Seattle, Seattle, 13:00 horas

Estadio Seattle, Seattle, 13:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Arabia Saudita vs Uruguay

Sede: Estadio Miami, Miami, 16:00 horas

Estadio Miami, Miami, 16:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Irán vs Nueva Zelanda

Sede: Estadio Los Ángeles, Los Ángeles, 19:00 horas

Estadio Los Ángeles, Los Ángeles, 19:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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