A poco más de un año del Mundial 2026, crece la atención sobre el estado del Estadio Azteca. Informes sobre hundimientos graduales del terreno y daños visibles en la estructura ya son monitoreados por científicos y autoridades, mientras el recinto se prepara para albergar el partido inaugural el 11 de junio.

El histórico Estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos del futbol mundial, enfrenta nuevas preocupaciones relacionadas con la estabilidad del suelo en la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes difundidos por la agencia italiana ANSA, especialistas y funcionarios analizan movimientos graduales del terreno bajo la capital mexicana, un fenómeno asociado principalmente a la extracción prolongada de agua subterránea.

La situación cobra relevancia internacional debido a que el Estadio Azteca será sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 11 de junio de 2026.

La NASA monitorea el hundimiento con satélites de radar

Según los informes, la NASA mantiene vigilancia sobre la zona utilizando sofisticados satélites de radar capaces de detectar cambios mínimos en la superficie terrestre.

La tecnología permite observar desplazamientos graduales del suelo casi en tiempo real, identificando áreas donde la infraestructura podría estar sometida a mayor presión. Este tipo de monitoreo satelital se utiliza habitualmente para estudiar fenómenos geológicos, deformaciones urbanas y riesgos estructurales en grandes ciudades.

En el caso de Ciudad de México, el hundimiento del terreno ha sido documentado durante décadas debido a las características del subsuelo y la intensa extracción de agua de los acuíferos subterráneos.

Reportan daños visibles dentro del estadio

Además de las preocupaciones sobre el subsuelo, algunos reportes señalan que ya existen señales visibles de deterioro dentro del inmueble. Según la información citada por ANSA, fragmentos de concreto se han desprendido de distintas partes de la estructura, aumentando la atención sobre el estado del recinto en plena etapa de remodelación rumbo al Mundial.

La situación también se ha complicado por la presencia constante de aficionados y visitantes que, de acuerdo con los informes, han retirado pequeños fragmentos del estadio como recuerdo histórico. Ese comportamiento genera inquietud adicional sobre la conservación de uno de los estadios más importantes en la historia del futbol internacional.

El Azteca ha sido escenario de momentos icónicos protagonizados por figuras como Diego Maradona y Pelé, además de haber albergado finales mundialistas en 1970 y 1986.

SUN/ARCHIVO

¿Por qué se hunde Ciudad de México?

Especialistas atribuyen gran parte del problema a la sobreexplotación de agua subterránea bajo la capital mexicana. La Ciudad de México fue construida sobre antiguos lagos, lo que provoca que el terreno sea particularmente vulnerable a deformaciones cuando disminuyen los niveles de agua en el subsuelo.

Con el paso de los años, la extracción intensiva de agua ha provocado hundimientos diferenciales en distintas zonas urbanas, afectando calles, edificios e infraestructura pública. La preocupación crece debido a la importancia internacional del evento.

El Estadio Azteca será el primer recinto en la historia en albergar inauguraciones de tres Copas del Mundo diferentes, consolidando su valor simbólico para la FIFA y para el futbol mexicano.

Por ello, cualquier señal relacionada con daños estructurales o riesgos potenciales genera atención inmediata tanto dentro como fuera del país. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre riesgos inminentes para la realización del torneo, pero el monitoreo científico y las evaluaciones estructurales continúan mientras avanzan las obras de modernización.

Un símbolo del futbol bajo observación internacional

Más allá de su relevancia deportiva, el Estadio Azteca representa uno de los símbolos arquitectónicos y culturales más importantes de México. El inmueble ubicado al sur de la Ciudad de México ha sido sede de conciertos, eventos masivos y partidos históricos durante décadas.

Ahora, mientras se prepara para recibir nuevamente la atención mundial en 2026, el recinto también enfrenta uno de sus desafíos más complejos: adaptarse a una ciudad cuyo suelo continúa transformándose lentamente bajo sus cimientos.

La combinación entre historia, ingeniería, presión internacional y fenómenos geológicos mantiene al Estadio Azteca bajo observación constante rumbo a la próxima Copa del Mundo.

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