Irán permite el paso de buques chinos por el estrecho de Ormuz durante visita de Trump a China

Medios iraníes confirmaron este jueves que Irán está permitiendo el paso por el estrecho de Ormuz a buques chinos desde la noche del miércoles , día en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó a Pekín para mantener una reunión oficial con su homólogo chino , Xi Jinping.

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Las agencias de noticias locales Fars y Tasnim, ambas relacionadas con la Guardia Revolucionaria, aseguraron que el Gobierno iraní autorizó el tránsito a través del estrecho de Ormuz —uno de los pasos petroleros más importantes del mundo— a embarcaciones relacionadas con China, las cuales debían seguir las restricciones marcadas por el país.

Irán autoriza paso de buques chinos por el estrecho de Ormuz

"Tras la decisión de la República Islámica, se autorizó a varios buques chinos a atravesar el estrecho de Ormuz siguiendo los protocolos iraníes", señalaron los medios.

Los dos medios de comunicación citaron fuentes informadas sobre la situación y no ofrecieron más detalles.

La República Islámica bloqueó el estratégico paso poco después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero , lo que ha detenido la circulación de petroleros y provocado el aumento en los precios de los combustibles.

Visita de Trump a China coincide con medida de Irán

Al mismo tiempo, Teherán insiste en que permite el paso de buques que sigan las rutas establecidas por la Armada iraní y tiene la intención de formalizar el cobro por el tránsito por el estratégico estrecho con la aprobación de un proyecto de ley.

A pesar de que la ley no ha sido aprobada, el Banco Central del país anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de buques por transitar por Ormuz.

Estados Unidos ha reaccionado al bloqueo de Ormuz con el cerco a los puertos y buques iraníes.

El anuncio del paso de los buques chinos coincide con la visita de Trump a China, uno de los principales aliados de Irán y que recibe el 90 % de las exportaciones de crudo iraní.

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