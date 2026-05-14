Las autoridades sanitarias de Estados Unidos mantienen bajo monitoreo a 41 personas en distintos puntos del país tras haber tenido contacto con casos relacionados con la variante andina del hantavirus detectada en el crucero MV Hondius.

Entre las personas vigiladas se encuentran 18 pasajeros que fueron evacuados después de viajar en la embarcación y que actualmente permanecen bajo observación médica en centros de salud.

También forman parte del seguimiento otros pasajeros que abandonaron el crucero antes de que se identificara el brote, así como individuos que tuvieron contacto con uno de los infectados durante un vuelo posterior, informaron funcionarios de salud estadounidenses durante una conferencia con medios de comunicación.

Este último grupo estuvo expuesto a una persona que viajó en el crucero, presentaba síntomas y tomó un avión desde la isla de Santa Helena hacia Johannesburgo.

El riesgo de contagio del hantavirus es bajo, según expertos

El riesgo al público general, sin embargo, continúa siendo "bajo", según indicó David Fitter, funcionario de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), agencia que lidera la respuesta al hantavirus en el país sin que se hayan confirmado casos hasta el momento.

Las 23 personas que no están en cuarentena en centros de salud permanecen en sus hogares, bajo el monitoreo de los CDC, que les recomendó aislarse por un periodo de 42 días.

"Estamos trabajando de cerca con los pasajeros y con nuestros socios de salud pública para garantizar el monitoreo y el acceso rápido a atención médica en caso de que desarrollen síntomas", indicó Fitter y agregó que el objetivo de los CDC es "acompañarlos y elaborar planes según sus situaciones específicas".

El MV Hondius, con 147 pasajeros y tripulantes, llegó a Canarias tras un periplo que comenzó en Ushuaia (Argentina) y les llevó a varias islas en el Atlántico, y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertos.

Los 18 estadounidenses evacuados desde las islas españolas llegaron de vuelta a Estados Unidos el pasado lunes en la madrugada.

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NA