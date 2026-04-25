El Estadio Azteca no surgió solo para ser sede de partidos de futbol; desde su origen fue pensado como un proyecto enorme, con la ambición de marcar un antes y un después en la historia del deporte en México. Todo empezó cuando el país contempló competir por organizar el Mundial de 1958, aunque finalmente la sede terminó en manos de Suecia.

Con el paso de los años, el Coloso de Santa Úrsula se convirtió en escenario de episodios que dejaron huella en el deporte mundial. Ningún otro estadio ha sido sede de dos partidos inaugurales y dos finales de la Copa Mundial de la FIFA, un hecho que lo convirtió en un sitio casi mítico para los aficionados.

En esta nota repasaremos de manera muy breve algunas anécdotas memorables del único estadio que está por vivir una tercera inauguración, un nuevo capítulo para un recinto que ha sido testigo de generaciones enteras.

El estadio que coronó a Pelé

En 1970, sus gradas fueron testigos de la canonización del Brasil de Pelé, un equipo que deslumbró al mundo con su estilo de juego inigualable. El propio astro brasileño reconoció la magia del lugar.

Aquel Mundial de 1970 no solo coronó a una selección legendaria, sino que también estableció un estándar de excelencia y pasión que difícilmente podrá ser igualado en la historia del balompié internacional.

Dieciséis años después, en 1986, el estadio vio a Diego Maradona alcanzar la inmortalidad futbolística. En un mismo partido de cuartos de final, el genio argentino anotó el polémico gol de la "Mano de Dios" y, minutos después, firmó el "Gol del Siglo" tras una jugada magistral que dejó sin aliento a los espectadores.

Además de estas hazañas individuales, el recinto ha sido sede de otros hitos inolvidables. Aquí se jugó también el "Partido del Siglo" entre Italia y Alemania Occidental en 1970, y se vivió el éxtasis del gol de Jorge Burruchaga que le dio el título a Argentina en 1986, generando la celebración más ensordecedora en la historia del torneo.

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026

Hoy, el futbol mundial vuelve a mirar hacia la capital mexicana con gran emoción. La designación del estadio para el Mundial 2026, que se organizará de manera conjunta entre Canadá, México y Estados Unidos, no es una casualidad, sino un merecido reconocimiento a su legado.

Mientras otros recintos históricos han sido demolidos o reemplazados por estructuras más modernas, el gigante mexicano se mantiene en pie. Se está adaptando a las exigencias tecnológicas y de seguridad del siglo XXI, pero sin perder esa esencia que tanto elogiaron las leyendas del pasado.

Las renovaciones actuales están diseñadas para ofrecer comodidades de primer mundo, asegurando que la experiencia del aficionado sea tan espectacular como el diseño original que cautivó al planeta hace más de medio siglo.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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