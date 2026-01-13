Monos escapan en Missouri y la IA complica su captura

Un puñado de monos escapó en San Luis, Missouri, el primer avistamiento ocurrió el jueves, cerca de un parque en la parte norte de la ciudad, de ese punto en adelante hubo “rumor tras rumor” de acuerdo al portavoz del Departamento de Salud de la ciudad, Willie Springer. De momento se desconoce a quién pertenecen los animales, cómo escaparon o exactamente cuántos son.

Algunas personas han informado haber capturado a los monos, incluso publicando fotos falsas en línea para respaldar sus afirmaciones. Y las imágenes generadas por inteligencia artificial ha provocado confusión y perdidas de tiempo en las autoridades . Hasta el lunes, los animales continuaban sueltos, explicó Springer.

La IA complica la búsqueda

"Ha habido mucho en cuanto a la IA y lo que es genuino y lo que no", comentó Springer. "La gente sólo se divierte. No creo que alguien tenga malas intenciones". El mayor número de monos avistados es de cuatro, destacó Springer. La posesión de este tipo de animales en la ciudad está prohibida, por lo que Springer duda que alguien se presente para reclamarlos .

Por ahora, personal de control de animales trabaja en colaboración con expertos en primates del Zoológico de San Luis para localizar a los monos. Los monos Vervet son originarios del África subsahariana, donde están muy extendidos. Con un peso de entre 3,1 y 7,7 kilos (entre siete y 17 libras), a veces se les conoce como monos verdes debido a la coloración de su pelaje.

Las autoridades han hecho un llamado a los residentes a mantenerse alejados de los monos y a pedir ayuda en caso de algún avistamiento . Un comunicado de prensa indicó que son inteligentes y sociales, pero pueden ser impredecibles o agresivos bajo estrés.

Monos con herpes y COVID-19 en Mississippi

Curiosamente un accidente similar ocurrió a finales de octubre de 2025, cuando un camión que transportaba monos Rhesus portadores de hepatitis C, herpes y covid-19 a un laboratorio se volteo en una interestatal, causando que los animales escaparán .

En esta ocasión todos con excepción de un solo individuo fueron “destruidos” o "capturados" según la comisaria de la ciudad . La universidad de Tulane declaró que los primates no eran infecciosos y autoridades como el Departamento de vida silvestre pesca y parques de Mississippi coordinaron la búsqueda de los animales.

TG