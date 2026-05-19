Mono Punch: detienen a dos personas por entrar al recinto del famoso animal en el Zoo de Japón

La fama viral del pequeño mono Punch volvió a poner a un zoológico japonés en el centro de atención, pero esta vez por un incidente inesperado: dos estadounidenses fueron arrestados tras irrumpir en el recinto de los macacos mientras uno de ellos grababa todo para redes sociales.

Las autoridades de Japón confirmaron la detención de dos hombres estadounidenses luego de que uno de ellos ingresara sin autorización al recinto de monos del zoológico de la ciudad de Ichikawa, ubicado cerca de Tokio.

El caso ocurrió el domingo y rápidamente llamó la atención debido a que el lugar alberga a Punch, el macaco bebé que se volvió famoso este año en internet gracias a unas imágenes compartidas por el zoológico.

Así ocurrió el incidente en el zoológico

De acuerdo con la policía de Ichikawa, uno de los detenidos, un estudiante universitario de 24 años, escaló una valla de seguridad y saltó hacia un foso seco que rodea el área donde permanecen los monos. Mientras tanto, el segundo hombre, un cantante de 27 años, grababa el momento.

Videos compartidos en redes sociales muestran a una persona usando un disfraz con una gran cabeza sonriente y gafas oscuras mientras escala la estructura del recinto. Las imágenes provocaron reacciones inmediatas entre usuarios de internet y también generaron preocupación por el estrés causado a los animales.

Los monos se asustaron tras la invasión

Según autoridades japonesas, el ingreso no autorizado hizo que varios monos se dispersaran dentro del recinto. Aunque los hombres no alcanzaron a tocar ni acercarse físicamente a los animales, empleados del zoológico actuaron rápidamente y lograron detenerlos antes de que la situación escalara.

Un portavoz de la policía citado por la agencia AFP explicó que ambos enfrentan cargos por obstrucción forzosa de actividad comercial, delito que ellos niegan.

Además, las autoridades señalaron que inicialmente intentaron proporcionar nombres falsos y no llevaban documentos de identificación al momento del arresto.

You can see in this clip how the guy jumped into the monkey enclosure. Poor Punch and the others got so scared, they all ran straight up Monkey Mountain making loud distress noises. Really reckless move ������



Clip credit: Vampireyingying threads. https://t.co/Wa27ZKmzYA pic.twitter.com/ZJPdDNTmMG— Therapeutic Videos (@therapeuticvids) May 17, 2026

¿Quién es Punch y por qué se volvió viral?

El protagonista indirecto de este incidente es Punch, un macaco bebé nacido en julio que este año se convirtió en una sensación global en redes sociales. La popularidad del animal comenzó después de que el zoológico publicara fotografías donde el pequeño aparecía abrazando un muñeco orangután de IKEA en busca de consuelo luego de haber sido rechazado por su madre.

Las imágenes provocaron una ola de reacciones emocionales en plataformas como: Instagram, TikTok, X, Facebook; incluso se creó una comunidad de seguidores bajo la etiqueta #HangInTherePunch.

El zoológico explicó que Punch fue criado en un entorno artificial y posteriormente inició un proceso de adaptación para reintegrarse con otros macacos.

El turismo y las redes sociales vuelven a generar debate en Japón

Las detenciones ocurren en un momento donde en Japón ha aumentado la conversación sobre el comportamiento de algunos turistas y creadores de contenido extranjeros. El crecimiento del turismo internacional y la búsqueda constante de contenido viral han provocado incidentes similares en distintas partes del país.

En los últimos años, varios streamers y youtubers extranjeros han sido señalados por comportamientos considerados irrespetuosos o peligrosos.

Casos recientes que generaron polémica

El incidente de Punch no es el único que ha generado críticas recientes en Japón.

Entre los casos más comentados se encuentran:

El arresto de un youtuber ucraniano con más de 6 millones y medio de suscriptores, acusado de ingresar ilegalmente a una vivienda dentro de la zona de exclusión nuclear de Fukushima

La detención del streamer estadounidense Johnny Somali en 2023, acusado de entrar sin autorización a una obra en construcción

Estos casos han provocado molestia entre parte de la población japonesa, que considera que algunos creadores de contenido priorizan las visitas y reproducciones sobre el respeto a normas locales.

El zoológico recibió más visitantes gracias a Punch

Antes del incidente, el zoológico de Ichikawa ya había registrado un importante aumento de visitantes nacionales e internacionales debido a la fama del pequeño macaco. La historia de Punch logró conectar emocionalmente con miles de personas alrededor del mundo por las imágenes donde aparecía abrazando el peluche tras ser separado de su madre.

Ese impacto convirtió al mono en uno de los animales virales más conocidos de Japón durante 2026.

El caso volvió a abrir el debate sobre los límites del contenido viral y la presión por generar videos extremos para internet. En plataformas como TikTok y YouTube, cada vez más creadores buscan acciones llamativas para obtener reproducciones rápidas, incluso si eso implica romper reglas o poner en riesgo espacios públicos y animales.

Mientras tanto, Punch continúa siendo uno de los animales más populares del zoológico japonés, aunque ahora su historia quedó ligada también a uno de los incidentes más comentados en redes durante los últimos días.

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Con información de AFP

BB

