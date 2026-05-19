Putin llega a China para firmar acuerdos y fortalecer la cooperación con Xi Jinping

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, a terrizó este martes en Pekín como parte de una agenda centrada en la discusión de la guerra en Ucrania, la situación en Medio Oriente y la concreción de posibles acuerdos en materia energética , convirtiéndose esta en su vigésimoquinta visita de Estado a China.

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Su estancia en el país tendrá una duración de dos días y será este miércoles cuando se reúna con su homólogo chino , Xi Jinping. El encuentro ocurre apenas una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y parte de su gabinete viajaran a China para abordar escenarios similares.

Asimismo, la visita coincide con el 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia, en un momento en el que Pekín y Moscú presentan su asociación como un factor de “estabilidad” en el escenario internacional.

Putin destaca la relación “sin precedentes” con China

En vísperas de aterrizar en China, Putin difundió un mensaje dirigido al pueblo chino en el que calificó a Xi Jinping como un “buen amigo” y aseguró que las relaciones entre ambos países han alcanzado un nivel “sin precedentes”.

El líder ruso afirmó además que los contactos personales con el mandatario chino ayudan a desarrollar “los planes más ambiciosos” y llevarlos a la práctica.

Putin sostuvo también que Moscú y Pekín desempeñan un papel “estabilizador” en la escena internacional y negó que ambos países actúen “contra alguien”, al asegurar que trabajan “en favor de la paz y el desarrollo común”.

Según el Kremlin, ambos líderes firmarán tras su encuentro alrededor de 40 acuerdos, incluidas declaraciones conjuntas sobre el fortalecimiento de su asociación estratégica y el desarrollo de un nuevo orden internacional.

Ucrania y energía marcarán la reunión entre Xi y Putin

Uno de los temas centrales del encuentro será la guerra en Ucrania, sobre la cual varios países europeos continúan reclamando a China que use su influencia sobre Moscú para impulsar una salida negociada al conflicto.

Precisamente este martes, Pekín negó informaciones publicadas por el Financial Times, según las cuales Xi habría dicho durante la reciente visita de Trump que Putin podría terminar “arrepintiéndose” de haber lanzado la invasión a gran escala de Ucrania. El Ministerio chino de Exteriores calificó ese reporte como “completamente inventado”.

Desde el inicio de la guerra, China ha mantenido una postura ambigua: por un lado, ha pedido respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los países y, por otro, ha insistido en atender las “legítimas preocupaciones de seguridad” de todas las partes, en referencia a Rusia.

En el plano energético, Moscú espera avanzar en temas pendientes como el proyecto Fuerza de Siberia-2, destinado a aumentar el suministro de gas ruso hacia China.

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Rusia suministró al país asiático 101 millones de toneladas de petróleo y 49 mil millones de metros cúbicos de gas durante el último año , según datos difundidos por la parte rusa.

Cabe recordar que, poco antes del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Xi y Putin proclamaron en Pekín una “amistad sin límites”, fórmula que desde entonces ha acompañado el fortalecimiento de los vínculos políticos, comerciales y energéticos entre ambos países.

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