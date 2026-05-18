Uno de los adolescentes que fue identificado como uno de los atacantes de una mezquita en San Diego (Estados Unidos), que ha dejado cinco muertos este lunes 18 de mayo del 2026, está vinculado a una escuela ubicada a 1.6 kilómetros de distancia del lugar donde ocurrió el atentado, de acuerdo con la policía local.

¿Qué se sabe de uno de los jóvenes que disparó contra una mezquita de San Diego, California?

El jefe de la policía de San Diego, Scott Wahl, dijo que uno de los implicados en el ataque tiene vínculos con la escuela de secundaria Madison que se encuentra en el vecindario de la zona donde se ubica la mezquita más grande del condado.

Además, la madre de uno de los atacantes encontró una nota de suicidio redactada por su hijo y que contenía escritos sobre orgullo racial , según detalló Wahl.

Identifican a víctimas mortales del tiroteo en San Diego, California

Las autoridades detallaron que ya conocen la identidad de tres personas que murieron en el tiroteo pero que esperarán algunos días para revelar sus nombres.

"Básicamente, ya hemos notificado a los familiares de las víctimas. No vamos a revelar su identidad por el momento", precisó Wahl.

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Durante la conferencia, la policía destacó el papel de una guardia de seguridad que falleció durante el ataque , que ha criterio de las autoridades actuó "heroicamente" minimizando los costos del suceso.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el tiroteo de hoy en San Diego?

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "terrible" este ataque y dijo que ofrecerían una sesión informativa del hecho a cargo del director del FBI, Kash Patel.

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"Van a ofrecer una sesión informativa y se trata de una situación terrible", dijo Trump en referencia a la rueda de prensa que tiene previsto ofrecer sobre el suceso, el director del FBI.

Los cuerpos de dos adolescentes fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita, la más grande del condado de San Diego, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad que ayudó a repeler el ataque.

Uno de los atacantes robó armas de su casa para cometer el crimen

Las autoridades policiales de San Diego, California, aseguraron este lunes que uno de los adolescentes implicados en el tiroteo que dejó tres muertos en la mezquita más grande de la ciudad sustrajo tres armas de fuego de la vivienda de su madre previo al incidente.

El dato fue revelado en una conferencia de prensa por el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, quien explicó que la madre del sospechoso, de 17 años, alertó a las autoridades tras notar la desaparición de su hijo, su vehículo y varias armas almacenadas en la casa familiar.

Según Wahl, el hecho de que el adolescente se llevara tres armas llevó a los investigadores a considerar que podía representar una amenaza más amplia, lo que elevó el nivel de la evaluación de riesgo durante el operativo de búsqueda.

JM