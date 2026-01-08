Minnesota acusa al FBI de excluir al estado en caso de mujer abatida por agente de ICE

Las autoridades del estado de Minnesota acusaron este jueves al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a la Oficina del Fiscal de Estados Unidos de impedirles el acceso a información clave relacionada con la muerte de una mujer abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con funcionarios estatales, esta decisión los dejó fuera del proceso de investigación.

El Buró de Aprehensiones Criminales (BCA) de Minnesota informó, mediante un comunicado, que existía un acuerdo inicial para realizar una investigación conjunta sobre el caso. Sin embargo, señaló que el FBI dio marcha atrás y notificó que las autoridades estatales ya no podrían consultar los materiales del expediente, ni acceder a la evidencia recabada en la escena, ni participar en entrevistas vinculadas a la indagatoria.

Ante esta situación, el superintendente del BCA, Drew Evans, explicó que la falta de acceso a pruebas, testigos e información recopilada imposibilita cumplir con los estándares de investigación que exige la legislación estatal y que demanda la ciudadanía. Por ello, el organismo decidió retirarse del caso, aunque —subrayó— lo hizo de manera renuente.

El anuncio se da en un contexto de versiones encontradas entre autoridades locales y la administración del presidente Donald Trump en torno a la muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años. La mujer falleció el miércoles luego de recibir disparos de un agente de ICE mientras conducía su vehículo en medio de protestas contra las redadas migratorias registradas en la ciudad de Mineápolis.

Trump tachó a la mujer de "agitadora profesional" y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la acusó de "terrorismo interno" porque, según ellos, iba a atropellar a los agentes con su auto, pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, negó esta versión al sostener que los oficiales la mataron de forma injustificada.

Noem respondió este jueves en una conferencia que "no han excluido" del caso a la agencia estatal, sino que "no tiene ninguna jurisdicción en esta investigación".

Pero el BCA indicó que su Unidad de Investigaciones "se diseñó para garantizar consistencia, rendición de cuentas y confianza pública, lo que no puede alcanzarse sin cooperación completa y claridad jurisdiccional".

"Esperamos que el FBI realice una investigación exhaustiva y completa, y que la carpeta de investigación completa se comparta con las autoridades apropiadas de procuración tanto a nivel estatal y federal", manifestó el superintendente Evans.

El hecho ha elevado las ya existentes protestas contra ICE en Minéapolis, donde al menos ocho personas quedaron detenidas este jueves al inicio de la segunda jornada de manifestaciones por la muerte de la mujer, según confirmaron varios testigos a EFE.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró el miércoles una emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse para responder a las manifestaciones, mientras las escuelas públicas de la ciudad han cancelado las clases lo que queda de semana por seguridad.

