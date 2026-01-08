Jueves, 08 de Enero 2026

Lanzan artefacto explosivo contra una diputada opositora del Parlamento de Honduras

El explosivo le causó lesiones en la espalda y cayó al piso, luego fue llevada en un vehículo a un hospital

Por: EFE

Personas muestran la chaqueta que usaba la diputada del Partido Nacional Gladys Aurora López, luego de ser afectada por un artefacto explosivo. EFE / G. AMADOR

Un artefacto explosivo fue lanzado este jueves contra una diputada del opositor Partido Nacional de Honduras, minutos antes de una sesión del Parlamento a la que convocó su titular, Luis Redondo, para dar a conocer un informe sobre los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre. 

El explosivo le causó lesiones en la espalda a la diputada Gladys Aurora López, quien cayó al piso y luego fue llevada en un vehículo a un hospital de la capital hondureña, y al parecer está fuera de peligro. 

En breve más información…

